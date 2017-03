Yo-Kai Watch 2: Jetzt schnell einen von 100 Demo-Codes abgreifen

Wenn ihr bereits passionierte Geisterjäger in Yo-Kai Watch seid, werdet ihr vermutlich zu dem großen Kreis begeisterter Spieler zählen, die es kaum erwarten können, bis voraussichtlich am 7. April endlich Yo-Kai Watch 2 auf den Markt kommt. Aber auch wenn ihr einfach mal vorab kostenlos reinschnuppern wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu!

Nintendo zeigt sich spendabel und stellt euch 100 Demo-Codes für Yo-Kai Watch 2 zur Verfügung! Einzige Voraussetzung: Ihr braucht dazu ein Gerät der 3DS-Familie (wozu natürlich auch der 2DS zählt) und ein Profil auf spieletipps.de. Wenn ihr also einen Ausflug in die kunterbunte Geisterwelt von Yo-Kai Watch 2 machen wollt, gibt es so gut wie keinen Grund, das nicht sofort in Angriff zu nehmen. Die Codes sind ab sofort gültig, offiziell ist die Demo dann ab dem 9. März 2017 um 15 Uhr im Nintendo eShop verfügbar.

Ihr denkt bei "Yo-Kai Watch" nur an eine abgefahrene, japanische Armbanduhr? Dem kann Abhilfe geschaffen werden. Im Blickpunkt: "Best of Nintendo 2016 - 10 Werke für Wii U, 3DS & Co, die ihr nicht verpasst haben solltet" hat sich Yo-Kai Watch einen Platz unter den Top-Spielen des Jahres 2016 verdient. Schaut mal rein.

Ich will einen Code haben! Was muss ich tun?

Das geht ganz einfach: Dieser Link führt euch direkt zur Aktion. Schnell zugreifen! Codes gibt es nur, solange der Vorrat reicht.

Das Einlösen der Codes geht ebenfalls simpel vonstatten. Folgt einfach den hier dargestellten Schritten.

Dann mal viel Spaß mit der Demo und bei der lustigen Geisterjagd! Hoffentlich zählt ihr zu den ersten, die in die abgedrehte, skurile und unterhaltsame Welt von Yo-Kai Watch 2 eintauchen können. Wir drücken euch auf jeden Fall schon mal die Daumen!