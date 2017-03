Outlast 2: Im April wird sich in Arizona gegruselt

Fans von Horror-Spielen kommen schon bald wieder auf ihre Kosten: Entwickler Red Barrels gibt über Twitter bekannt, dass Outlast 2 voraussichtlich am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Der Nachfolger von Outlast versetzt euch dieses Mal in die freiläufigeren Gebiete des US-Bundesstaates Arizona und rückt ein offenbar religiös motiviertes Massaker in den Vordergrund. Mehr Details zur Geschichte haben die Entwickler bisher nicht verraten.

Welcome to Temple Gate. Outlast 2 will be available digitally on PC, XBOX One and Playstation 4 on April 25th. pic.twitter.com/EFzYowzhay