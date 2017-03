Nintendo Switch: Vielversprechende Verkaufszahlen aus Japan, den USA und Großbritannien

Seit dem 3. März steht die Nintendo Switch in den Händlerregalen dieser Welt und ist laut den ersten Verkaufszahlen recht erfolgreich damit.

In Großbritannien hat sich die Nintendo Switch in den ersten 48 Stunden rund 80.000 Mal verkauft, wie ein Bericht von Gamesindustry aufzeigt. Zum Vergleich: Die Wii U hat sich zur Veröffentlichung nur 40.000 Mal verkauft, während der Nintendo 3DS am Startwochende stolze 113.000 Mal über die Ladentheke ging. Insgesamt ein solider Start für die neue Konsole, die bei zahlreichen Händlern zudem ausverkauft ist.

In Japan sieht die Lage angesichts der zahlreichen Warteschlangen ähnlich aus: Laut dem japanischen Videospielmagazin Famitsu hat sich die Nintendo Switch vom 3. bis zum 5. März exakt 330.637 Mal verkauft. Damit liegt sie vergleichsweise knapp hinter der Wii, die sich einst 371.836 Mal verkauft hat.

Die Famitsu nennt außerdem erste Verkaufszahlen für The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Insgesamt haben 193.060 Exemplare den Besitzer gewechselt. Wie viele Exemplare digital verkauft worden sind, ist allerdings unklar. Im Einzehandel liegt das neue Abenteuer von Link somit auf dem Niveau des Vorgängers The Legend of Zelda - Skyward Sword (194.894 Exemplare).

In den USA ist die Nintendo Switch derweil die schnellstverkaufte Konsole der Firmengeschichte, wie Reggie Fils-Aime, seines Zeichen Chef von Nintendo of America, gegenüber dem Journalisten Nick Wingfield zu Worte gibt. Exakte Verkaufszahlen nennt er allerdings nicht.

4. Zelda for Nintendo Switch the best selling standalone launch title (i.e. not a bundled game a la Wii Sports) in Nintendo history... — Nick Wingfield (@nickwingfield) 6. März 2017

Selbiges gilt für The Legend of Zelda - Breath of the Wild, welches das erfolgreichste Spiel zum Start einer Nintendo-Konsole ist und Super Mario 64 auf den zweiten Platz verdrängt. Spiele, die im Paket mit einer Konsole erschienen sind, zählen nicht zu dieser Liste, darunter beispielsweise Wii Sports oder Nintendo Land.

Ob die Zahlen zu Recht so hoch sind, verraten wir euch im Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?". Mehr zur Nintendo Switch selbst, gibt es hingegen im Blickpunkt: "Nintendo Switch - Das müsst ihr wissen!".

The Legend of Zelda - Breath of the Wild und die Nintendo Switch sind offenbar auf einem guten Weg nach oben. Ob die Zahlen auch in den nächsten Wochen und Monaten zufriedenstellend sind, bleibt jedoch noch ein bisschen abzuwarten.