Call of Duty - Infinite Warfare: Sabotage-DLC jetzt auch für PC und Xbox One erhältlich

Nach gut einem Monat PS4-Exklusivität hat es der Sabotage-DLC für Call of Duty - Infinite Warfare auch auf PC und Xbox One geschafft. Somit kommt auch der Rest der Spielerschaft bei Besitz des Season Passes oder Investition von knapp 15 Euro in den Genuss neuer Mehrspielerkarten und einer frischen Zombie-Episode.

Aufgrund eines Exklusivabkommens mit Sony war der Sabotage-DLC für Call of Duty - Infinite Warfare bislang nur für die PlayStation 4 erhältlich, und das bereits seit Januar dieses Jahres. Wie die englischsprachige Seite Gamespot berichtet, kommen inzwischen aber auch Spieler der Plattformen PC und Xbox One in den Genuss der Zusatzinhalte.

Der Sabotage-DLC kommt mit vier neuen Karten für den Mehrspielermodus, die „Noir“, „Renaissance“, „Neon“ und „Dominion“ heißen – Letzteres ist eine Neuauflage der bekannten „Afghan-Map“ aus Call of Duty - Modern Warfare 2. Obendrein gibt's eine neue Zombie-Episode mit dem Titel „Rave in the Redwoods“, in der es darum geht, mit Hilfe einer digitalen Version des Filmemachers Kevin Smith (bekannt für Dogma) gefährliche Zombiehorden auszumerzen.

Der Sabotage-DLC ist das erste von vier angekündigten Erweiterungen für Call of Duty - Infinite Warfare, und kostet knapp 15 Euro. Wer bereits den Season Pass besitzt, der mit 49,99 Euro zu Buche schlägt, kommt wie gewohnt ohne weitere Kosten in den Genuss der Zusatzinhalte. Auch kommende DLCs sollen zuerst exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen und erst einen Monat später für PC und Xbox One – genauere Informationen und Termine dahingehend sind aber bislang noch nicht bekannt gegeben worden.

