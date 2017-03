Vom 27. Februar bis zum 5. März 2017 landete überraschend ein Multiplayer-Spiel auf Platz 1 der Verkaufscharts der Online-Vertriebsplattform Steam und verdrängte den bisherigen Spitzenreiter Grand Theft Auto 5 nicht nur vom Platz, sondern gleich aus den Top 10.

Immer wieder dringt das Action-Spiel GTA 5 auf den ersten Platz der Verkaufs-Charts von Steam vor. Doch vergangene Woche sorgte ein Multiplayer-Spiel, welches sich sogar noch in der "Early Access"-Phase befindet, dafür, dass das millionenfach verkaufte "Open World"-Abenteuer weichen musste. Die Rede ist von H1Z1 - King of the Hill, welches sich trotz ausgeglichener Nutzer-Bewertungen an die Spitze der Steam-Charts beförderte.

Das waren die Steam-Charts vom 27. Februar bis zum 5. März:

Weniger erstaunlich hingegen ist, dass diese Woche Ghost Recon - Wildlands von Ubisoft auf Platz 1 landet. Immerhin ist heute der offizielle Erscheinungstag des Koop-Shooters, in dem ihr eine fiktive Version von Bolivien von einem Drogenkartell befreien sollt. Mehr dazu erfahrt ihr in der Vorschau: "Ghost Recon - Wildlands - Online-Ballereien im Drogen-Dschungel". Auch Ubisofts Mittelalter-Spiel For Honor musste nur einen Platz nach hinten rücken und landet diese Woche damit auf Platz 4 der Verkaufs-Charts.

Ebenfalls weiterhin in den Top 10 vertreten ist das voraussichtlich am 17. März erscheinende Action-Rollenspiel Nier - Automata. Neu hinzugesellt hat sich hingegen das Strategie-Spiel Warhammer 40.000 - Dawn of War 3, welches voraussichtlich am 27. April erscheinen soll. Passend dazu haben wir eine frische Vorschau vom Anspieltermin für euch bereit.

Übrigens bekommt die Online-Vertriebsplattform Steam bald Konkurrenz, denn auch Twitch möchte in den Online-Handel einsteigen.

