Horizon - Zero Dawn: Erfolgreicher Verkaufsstart in Großbritannien toppt sogar The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Das PS4-exklusive Spiel Horizon - Zero Dawn hat trotz "Open World"-Konkurrenzkampf mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild den ersten Platz der britischen Verkaufscharts erklommen. Damit aber nicht genug: Nebenbei mauserte sich das Spiel zum erfolgreichsten PS4-Spiel seit Langem, und markiert den erfolgreichsten Start einer neuen PlayStation-Marke.

Zwar erschien am Freitag der vergangenen Woche das von Fans heiß erwartete The Legend of Zelda - Breath of the Wild, die Krone des derzeit erfolgreichsten "Open World"-Spiels konnte das neue Nintendo-Abenteuer trotz langer Warteschlangen in Japan dann aber doch nicht für sich beanspruchen. Die geht nämlich an Horizon - Zero Dawn, das in der vergangenen Woche exklusiv für die PlayStation 4 erschien, und einen riesigen Erfolg für Sonys Spielekonsole darstellt.

Wie nämlich die englischsprachige Webseite MCV UK berichtet, setzte sich das Spiel auf den ersten Platz der britischen Verkaufscharts und verweist damit Breath of the Wild auf Platz 2 – wenngleich Horizon - Zero Dawn dabei aber auch den Vorteil einer viel größeren etablierten Spielerbasis sowie einen zwei Tage früheren Veröffentlichungstermin zu verbuchen hat.

Doch auch ohne den Vergleich zu Nintendos Hochkaräter hat Horizon - Zero Dawn so einige Augenbrauen in die Höhe wandern lassen. So mauserte sich das Spiel nebenbei zum erfolgreichsten PlayStation-Spiel seit der Veröffentlichung von Uncharted 4 - A Thief's End im Mai des vergangenen Jahres, und stellt den erfolgreichsten Start einer neuen PlayStation-Marke aller Zeiten dar – ein Rekord, der zuvor von No Man's Sky gehalten wurde.

78 Prozent der verkauften Exemplare von The Legend of Zelda - Breath of the Wild wanderten derweil an frisch gebackene Besitzer der neuen Konsole Nintendo Switch, und nur 22 Prozent an "Wii U"-Nutzer. Mit 1-2-Switch auf dem vierten und Super Bomberman R auf dem siebten Platz haben die britischen Top 10 zwei weitere Startspiele für Nintendo Switch vorzuweisen.

Die Top 10 der britischen Spiele-Charts:

1 von 15 Horizon - Zero Dawn: So schön kann das Spiel sein

Unsere Bildergalerie spielerkreierter Fotos beweist: Horizon - Zero Dawn wartet unter anderem mit einer beeindruckenden optischen Präsentation auf. Neben dem überzeugenden Spielprinzip sicherlich ein Grund, warum sich das Spiel so gut verkauft.