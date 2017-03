Nur gut vier Tage nach der Veröffentlichung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild läuft die "Wii U"-Version des Spiels schon im Emulator Cemu. Zumindest gilt das für die rein technische Umsetzung.

Wie der Entwickler des "Wii U"-Emulators auf Reddit mitteilt, ist das Spiel jedoch derzeit aufgrund von zahlreichen Fehlern und Glitches so gut wie unspielbar. Es ist demnach nahezu unmöglich das Anfangsgebiet zu verlassen. Hinzu kommen massive Performance-Probleme, die selbst mit starker PC-Hardware aktuell noch nicht auszugleichen sind. Der Sound ist derweil nur ein dauerhaftes Rauschen und aus diesen Gründen deaktiviert.

Ab wann das aktuelle Abenteuer von Link halbwegs in emulierter Version spielbar ist, können die Entwickler nicht abschätzen. Sie gehen von mehreren Monaten oder gar einem Jahr aus, bis die gröbsten Fehler beseitigt sind und die Bildwiederholrate auf einem angenehmen Niveau liegt. Wobei Letzteres hauptsächlich vom verwendeten Prozessor abhängig ist.

Während einige ausgewählte Spiele bereits in einer 4K-Auflösung im Emulator wiedergegeben werden können, wird das bei The Legend of Zelda - Breath of the Wild noch einige Zeit dauern. Fraglich ist jedoch, ob es moralisch vertretbar ist, dass ein neues Spiel nach über fünf Jahren Entwicklungszeit innerhalb weniger Tage schon via PC emuliert wird. Die Antwort darauf muss jeder für sich selbst festlegen.

Wir empfehlen das aktuelle Zelda-Spiel entweder auf der Wii U oder auf der Nintendo Switch zu spielen. Die Gründe dafür findet ihr im ausführlichen Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?".

1 von 30 The Legend of Zelda kommt endlich auf Wii U

Link und Zelda befassen sich zum wiederholten Male mit der Rettung Hyrules. Die Regeln in The Legend of Zelda - Breath of the Wild fallen dieses Mal jedoch anders aus, unter anderem wartet eine große, offene Welt auf die Spieler.