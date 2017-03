For Honor: Neue DLC-Charaktere geleakt?

Im Forum Reddit wurden zwei Screenshots aus dem Mittelalter-Spiel For Honor veröffentlicht. Darauf zu sehen ist ein Ninja und ein Zenturio, welche die neuen Charaktere des ersten Zusatzinhaltes darstellen könnten und damit auch Teil des Season Pass wären.

Der Nutzer Bones404 veröffentlicht auf Reddit zwei Screenshots mit der Überschrift „Die neuen DLC-Helden“. Darauf abgebildet sind der Zenturio mit dickem Brustpanzer und Gesichtsmaske, sowie der nur spärlich geschützte Ninja, welcher zwei Kamas in seinen Händen hält.

Ob die Screenshots echt sind, lässt sich derzeit schwer feststellen, denn direkt neben dem Namen des jeweiligen Helden steht nicht seine Klasse geschrieben, sondern das Wort „Scrubmode“, welches wohl auch einen Platzhalter darstellen könnte. Zudem gibt Bones404 weder bekannt woher die Sceenshots stammen, noch äußert er sich zu den veröffentlichten Bildern.

Möchte man die Charaktere einer Fraktion zuweisen, so würde der Ninja wohl der Samurai-Fraktion angehören, während der Zenturio Anhänger der Ritter sein dürfte. Abseits ihres Aussehens lassen die sogenannten Gaben darauf schließen, welche ihr in den Bildern unter der jeweiligen Bewaffnung vorfindet. Natürlich könnten die Helden auch völlig neuen Fraktionen angehören, was aufgrund des spielinternen Fraktions-Kriegs jedoch zu bezweifeln ist.

Wenn ihr an dem Mehrspieler-Gemetzel teilnehmen wollt, werft doch einen Blick auf den Test: "For Honor und blutige Nahkämpfe - Ubisoft setzt auf die Online-Karte".

1 von 12 For Honor - Mittelalterliche Schlachtplatte

In For Honor treten die Fraktionen der Wikinger, Ritter und Samurai gegeneinander an. In der Bilderstrecke bekommt ihr Einblick in die mittelalterliche Schlachtplatte. Das Multiplayer-Spiel ist seit dem 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.