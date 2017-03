Nintendo Switch legt nicht nur einen vielversprechenden Start in den USA und Japan hin, sondern auch hierzulande. Laut einer Pressemitteilung von Nintendo hat sich die neue Konsole am Startwochenende sowohl in Deutschland, als auch gesamt in Europa besser verkauft als jede andere Nintendo-Konsole zum Verkaufsstart.

Die Entwickler von The Legend of Zelda - Breath of the Wild dürfen sich ebenfalls freuen: Das neue Abenteuer von Link ist das erfolgreichste Nintendo-Spiel Europas, das es jemals zur Einführung einer neuen Konsole gegeben hat. Es liegt damit sogar vor dem bisherigen Spitzenreiter Wii Sports, welches 2006 der Wii beilag.

"Und das im März - einem sonst eher ruhigen Monat in der Videospielindustrie", so Nintendo ein Stück weit triumphierend in der Pressemitteilung. Exakte Zahlen nennt das Unternehmen allerdings nicht.

Immerhin aus Frankreich ist bekannt, wie die Online-Ausgabe der Zeitung Le Figaro berichtet, dass sich die Nintendo Switch zum Start 105.000 Mal verkauft hat. Damit schnappt sich Nintendo den Titel des erfolgreichsten Konsolenstartes in Frankreich und liegt somit noch vor der PlayStation 4.

Umso besser, dass nicht nur die Verkaufszahlen stimmen, sondern auch die spielerischen Qualitäten im Falle des neuen Zelda-Spiels. Im Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?" verraten wir euch, warum es sich lohnt, sich auf Link und Zelda einzulassen.

Für Nintendo geht es in den nächsten Wochen nun darum den erfolgreichen Start mit weiteren vielversprechenden Spielen zu nutzen. Zeitgleich muss sich das Unternehmen um die kleinen bis mittelschweren Kinderkrankheiten kümmern, darunter zum Beispiel die fehlerhaften Pixel oder die Verbindungsprobleme mit den Joy-Cons.

