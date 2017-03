Call of Duty - Modern Warfare Remastered: Premium-DLC mit vier fehlenden Karten angekündigt

Nachschub für die Neuauflage von Call of Duty 4 - Modern Warfare in Sicht: Hersteller Activision und Entwickler Raven Software haben das Variety Pack für den Ego-Shooter angekündigt.

Das Paket enthält, wie einst schon das gleichnamige Variety Pack für das Original von 2007, vier Mehrspieler-Karten: Broadcast, Chinatown, Creek und Killhouse sind an Bord. Zusätzlich gibt es zum ersten Mal noch zehn Supply Drops obendrauf, die laut Activision einen Wert von 20 Dollar (zirka 19 Euro) besitzen. In den Kisten stecken kosmetische Gegenstände oder auch Waffen.

Der DLC steht voraussichtlich ab dem 21. März für die PlayStation 4 zur Verfügung, PC- und "Xbox One"-Spieler müssen sich einen Monat länger gedulden. In den Foren und in Youtube-Kommentaren trifft die DLC-Ankündigung allerdings auf heftige Gegenwehr.

Grund dafür ist, dass der DLC mit 14,99 Euro zu Buche schlägt. Damit sind es gleich fünf Euro mehr im Vergleich zum Original-DLC, der einst nur zehn Euro gekostet hat, beziehungsweise am PC sogar direkt kostenfrei zur Verfügung stand. Zudem ist Call of Duty - Modern Warfare Remastered weiterhin nicht separat erhältlich, sondern lediglich im Paket mit Call of Duty - Infinite Warfare zu erwerben. Letzteres gilt unter Fans teilweise als der schlechteste Serienteil und wurde schon bei der Ankündigung auf Youtube nicht positiv aufgenommen.

Ähnlich wie schon bei der Einführung von Mikrotransaktionen und neuen Waffen haben sich die Fans dazu entschlossen, mit negativer Kritik lautstark zu protestieren. Ob Activision deshalb jedoch die Pläne ändert, ist fraglich. Dabei hätte die Neuauflage solche Kontroversen eigentlich gar nicht nötig, wie der Test "Call of Duty - Modern Warfare Remastered: Klassiker mit Vorreiterrolle" verrät.

Zehn Jahre in die Vergangenheit reisen: Die Neuauflage von Call of Duty 4 - Modern Warfare weiß heutzutage spielerisch immer noch zu überzeugen. Grafisch gibt es hingegen eine deutliche Frischzellenkur.