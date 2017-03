The Division: Ubisoft enthüllt Details zu kommenden Gratis-DLCs

Im Rahmen eines Livestreams hat Hersteller Ubisoft Details zu den kommenden Gratis-DLCs für The Division enthüllt. Neben einer Loadout-Mechanik sollen sich Spieler unter anderem auf spezielle Erfolge und Events freuen dürfen, die zahlreiche Belohnungen bieten.

Erst gestern kündigte Ubisoft zwei Gratis-DLCs für sein "Open World"-Online-Rollenspiel The Division an. Nun ist der Entwickler im Rahmen eines offiziellen Livestreams näher auf die kommenden Gratisinhalte eingegangen. So soll der erste der beiden DLCs voraussichtlich im Sommer dieses Jahres kommen – gegen Ende Juli oder Anfang August 2017. Einige Monate lang müssen sich Spieler also schon noch gedulden.

Dafür soll es unter anderem ein Loadout-Feature geben, mithilfe dessen Spieler nicht nur Ausrüstungsgegenstände wie Waffen, sondern auch Fertigkeiten und Talente in Sets abspeichern und bei Bedarf abrufen und einsetzen können. Sogenannte „Feats“ sollen ebenfalls eingeführt werden – Erfolge, mit denen Spieler Aufnäher und andere kosmetische Gegenstände freischalten können.

Über die zweite Gratiserweiterung ist bislang noch nichts Konkretes bekannt, außer, dass sie mehr Story-Elemente bieten und voraussichtlich im Herbst oder Winter 2017 kommen soll. Dafür dürfen sich Spieler abseits dessen auf einige zeitlich begrenzte saisonale Events freuen, im Rahmen derer sie bestimmte Missionen und Herausforderungen erledigen und Belohnungen abstauben dürfen werden. Diese Events sollen dabei verschiedene Themen abhandeln und können nach Ablauf nicht wiederholt werden. Wer also ein solches Event verpasst, wird wohl keine Möglichkeit mehr haben, im Nachhinein noch an die Belohnungen zu kommen.

The Division ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Wer bislang noch keine Ahnung hat, wie The Division eigentlich funktioniert, kann einen Blick in unsere Bildergalerie werfen. Diese gibt einen umfangreichen Eindruck von der Spielwelt, den unterschiedlichen Waffen und den allgemeinen Spielmechaniken wieder.