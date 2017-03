Sony veranstaltet Entwickler-Camp für junge Mädchen

In Zusammenarbeit mit der Organisation Girls Make Games veranstaltet Sony in diesem Sommer ein Spielentwicklungs-Camp, um junge Mädchen für die Arbeit in der Videospielindustrie zu begeistern.

Vom 10. bis zum 28. Juli findet das Camp in San Mateo (Kalifornien) statt, genauer gesagt direkt bei Sony Interactive Entertainment. Interessierte Mädchen lernen dort, wie Spiele programmiert und Grafikstile entworfen werden und sollen am Ende des dreiwöchigen Camps ein eigenes, funktionales Spiel entwickelt haben. Zur Hilfe stehen professionelle Entwickler von nahe gelegenen Studios und von Sony selbst.

Der Grund für diese Veranstaltung und für Sonys Engagement liegt laut Laila Shabir, Gründerin von Girls Make Games, darin, dass in der Videospielindustrie lediglich 15 Prozent aller Mitarbeiter weiblich sind. Mithilfe solcher Camps und weiteren Initiativen möchte die Organisation das Interesse bei jungen Mädchen und Teenagern wecken, eine Karriere in der Technik- und Entwicklerbranche anzustreben.

Sony bietet außerdem Stipendien für qualifizierte Bewerber und stellt weibliche Betreuer zur Verfügung, die die jungen Mädchen über die Vor- und Nachteile des Jobs informieren. Mehr Infos zum Camp gibt es auf der Webseite von Girls Make Games.

Für den PlayStation-Hersteller ist es dieses Jahr nicht das erste Mal, dass er ein solches "Bootcamp" unterstützt. Erst Anfang Januar hat der Konzern eine Partnerschaft mit Liverpool Girl Geeks verkündet und agiert seitdem als Sponsor bei verschiedenen Entwickler-Workshops für Elf- bis 14-jährige Mädchen.

