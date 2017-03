Gewinnt jetzt eine MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G mit Tom Clancy's Ghost Recon - Wildlands

Ihr habt Lust, den neuen Taktik-Shooter Ghost Recon - Wildlands auf dem PC zu zocken - aber eure angestaubte Grafikkarte ächzt schon beim Gedanken an das Spiel? Dann haben wir hier die perfekte Lösung für euch: Gewinnt das Spiel zusammen mit der Highend-Grafikkarte Geforce GTX 1060 GAMING X 6G von MSI. Damit taucht ihr in besonders hübscher Grafik in bolivianische Kriegsgebiete ein.

Das gibt es zu gewinnen

1 x Paket aus Ghost Recon - Wildlands und MSI Geforce GTX 1060 GAMING X 6G

Die Geforce GTX 1060 zählt derzeit zu den schnellsten Grafikkarten auf dem Markt. Der satte, 6 Gigabyte große Grafikspeicher lässt euch genügend Luft, um auch Hardware-hungrige Spiele ruckelfrei zu genießen. Zudem ist die GTX 1060 komplett für den Einsatz mit VR-Brillen gerüstet. Wer also demnächst einmal in virtuelle Realitäten abtauchen will, ist mit diesem Kraftpaket bestens beraten. Die Geforce GTX 1060 GAMING X 6G von MSI ist zudem mit dem Oberklasse-Kühlsystem "TWIN FROZR VI" ausgestattet. Damit bleibt eure Grafikkarte auch unter Volllast schön kühl - und gleichzeitig sogar noch leise.

Im taktischen "Open World"-Shooter Ghost Recon - Wildlands schlüpft ihr in die Rolle einer militärischen Spezialeinheit inmitten von Bolivien. Auf leisen Sohlen und mit geladenen Gewehren geht ihr hier gegen ein Drogenkartell vor. Ob ihr es schaffen könnt, dem Schmuggel in Südamerika ein Ende zu bereiten? Mehr zum Spiel erfahrt ihr im Test: "Ghost Recon Wildlands - Open World im Drogensumpf".

So könnt ihr mitmachen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Ghost Recon" an aktion@spieletipps.de. In der E-Mail müsst ihr euren vollen Namen, sowie eure vollständige Anschrift angeben.

Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel startet sofort. Einsendeschluss ist Freitag, der 17. März um 23.59 Uhr. Mitmachen darf jeder spieletipps-Leser ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbeiter von MSI, Ubisoft und der Ströer Media Brands AG. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns bei spieletipps veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nicht länger warten, mitmachen! Bolivien braucht euch. Viel Spaß und Glück bei der Teilnahme!