Gran Turismo Sport: Zwei geschlossene Beta-Tests angekündigt

Bereit machen für eine Testfahrt! Sony und Polyphony Digital kündigen eine geschlossene Beta für Gran Turismo Sport an. Ein Wermutstropfen direkt zu Beginn: Nur die zweite Phase findet in Europa statt.

Schon am 17. März öffnet die Beta ihre Pforten für Nutzer mit einer PSN-ID aus den USA. Laut den Entwicklern aus Tokio ist das der Zeitverschiebung geschuldet, die dem Team in der ersten Beta-Phase besser passt. In der zweiten geschlossenen Beta, die aktuell noch ohne festen Termin auskommt, dürfen dann auch Europäer ans Lenkrad. Interessierte können sich auf einer speziellen Sony-Webseite dafür anmelden.

Inhaltlich gibt es in der Beta täglich wechselnde Autos und Strecken, die ausschließlich in Online-Rennen auf Herz und Nieren getestet werden sollen. Dauerhaft spielen ist aber nicht möglich, da die Server lediglich zu bestimmten Zeiten online sein werden. Wann das der Fall ist, erfahrt ihr laut Sony über die "Social Media"-Kanäle des Unternehmens.

Mit der Ankündigung einer Beta holt Polyphony Digital ein Versprechen von 2016 nach: Schon damals war eine Beta angekündigt, die aber schlussendlich gestrichen wurde. Aufgrund der später erfolgten Verschiebung des Rennspiels ist nun offenbar wieder Zeit für eine ausführliche Testphase.

Einen neuen Veröffentlichungstermin für Gran Turismo Sport gibt es noch nicht. Sony nennt lediglich grob das Jahr 2017.

Gran Turismo Sport setzt neben hübscher Grafik vor allem auf den kompetitiven Faktor. Die "PlayStation 4"-exklusive Rennspielserie möchte ein wenig an der E-Sports-Luft schnuppern und arbeitet dafür sogar mit der FIA (Federation Internationale De L'Automobile) zusammen.