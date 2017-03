Resident Evil 7: Gewalttätigste Szene schaffte es nicht ins Spiel

Resident Evil 7 - Biohazard beinhaltet abseits einiger Schockeffekte auch eine Menge Gewalt. Eine besonders brutale Szene hat es jedoch nicht ins Spiel geschafft.

Gedärme stehen nicht selten auf dem Speiseplan der dem Protagonisten feindlich gesinnten Familie Baker. Maden und Fliegen tummeln sich in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Gliedmaßen werden abgetrennt und Köpfe abgeschlagen. Das Horror-Abenteuer Resident Evil 7 - Biohazard bietet dem Spieler allerlei groteskes Bildmaterial, aber auch brutale Gewalt. Dennoch gibt es im Spiel eine Szene, die ursprünglich weitaus brutaler hätte stattfinden sollen.

Solltet ihr Resident Evil 7 - Biohazard noch nicht gespielt haben, sprechen wir an dieser Stelle eine Spoilerwarnung aus! Die Szene, um die es sich handelt, verrät einige Elemente der Geschichte.

Noch am Anfang des Abenteuers stößt Hauptfigur Ethan auf seine verschollene Freundin Mia, die er prompt befreit und mit sich nimmt. Im späteren Verlauf verschwindet Mia ein weiteres Mal und taucht danach mit aggressivem Verhalten erst bei einem Fluchtversuch auf dem Dachboden wieder auf. Mit einer Kettensäge bewaffnet trennt sie die Hand des Protagonisten ab. Anstatt dem Verlust einer Hand hätte Ethan jedoch weitaus mehr agetrennt werden sollen. Die Rede ist von seinem gesamten Unterkörper. Dies bestätigte der leitende Spielentwickler Koshi Nakanishi auf der Game Developers Conference, wie die englischsprachige Seite PC Games berichtet.

Ethan hätte nach der schweren Verletzung zu einem Sicherheitsraum kriechen müssen, um zu überleben. Wie das darauffolgende Abendmahl bei den Bakers wohl stattgefunden hätte, wenn Ethan anstatt der Hand gleich der gesamte Unterkörper hätte wieder angenäht werden müssen? Mit einer solchen Verletzung lässt sich eine Nahrungsaufnahme wohl nur noch schwer verdauen.

Die Szene wurde so nicht im Spiel umgesetzt, weil diese laut Nakanishi zu brutal gewesen wäre. Da japanische Spieler ohnehin schon einige Zensuren hinnehmen mussten ist davon auszugehen, dass auch diese Szene so in der japanischen Version nicht zu sehen gewesen wäre.

Wollt auch ihr einen Fluchtversuch vom Anwesen der Bakers unternehmen? Werft doch einen Blick auf den Test "Resident Evil 7 - Biohazard: Das Spiel, mit dem Capcom eure blutigen Herzen zurückerobern will".

In Resident Evil 7 - Biohazard übernehmt ihr die Rolle von Ethan Winters, der sich zum Anwesen der Bakers aufmacht, um seine Freundin zu finden. In der Bilderstrecke seht ihr unter anderem, welcher Horror ihn nach der Ankunft erwartet.