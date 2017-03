Mario Kart 8 Deluxe: Einführungsvideo gibt Vorgeschmack auf Fahrer, Strecken und Spielmodi

Nintendo hat ein Einführungsvideo zu Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht. In über vier Minuten bekommt ihr hier einen umfangreichen Vorgeschmack auf das kommende Rennspiel für Nintendo Switch, das als Neuauflage der "Wii U"-Fassung mit neuen Fahrern, Arenen und Funktionen aufwartet.

Für Nintendos Wii U ist Mario Kart 8 inzwischen seit fast drei Jahren erhältlich, nun soll der Rennspaß in Bälde auch auf die neue Konsole Nintendo Switch kommen. Bei Mario Kart 8 Deluxe handelt es sich um eine Neuauflage, die neben den bereits bewährten Inhalten auch mit frischen Fahrern und anderen Neuheiten aufwarten soll. Insbesondere der kritisierte Kampfmodus der "Wii U"-Fassung soll diesmal deutlich attraktiver ausfallen, und statt den herkömmlichen Rennstrecken spezielle Arenen bieten, wo Spieler sich dann gegenseitig mit Schildkrötenpanzern und anderen Utensilien in Modi wie Ballonschlacht und Bob-omb-Wurf bekämpfen dürfen. In einem neuen Einführungsvideo demonstriert Nintendo Ausschnitte und Neuerungen der Switch-Version.

Insgesamt sollen sich Kart-Enthusiasten auf 48 kreativen Strecken austoben dürfen, die neben neuen Pisten auch Reminiszenzen an die Strecken vergangener „Mario Kart“-Spiele umfassen. Dabei dürfen Spieler aus einem Fahrerfeld von 42 bekannten Nintendo-Persönlichkeiten wählen. Gefahren wird in fünf verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, wobei laut Nintendo die neue, sogenannte „Schlau-Steuerung“ auch Kindern oder weniger begabten Spielern die Chance geben soll, in Hochgeschwindigkeitsrennen auf der Piste zu bleiben.

Mario Kart 8 Deluxe erscheint voraussichtlich am 28. April 2017 für Nintendo Switch.

Schon die "Wii U"-Fassung Mario Kart 8 bot Geschwindigkeitsenthusiasten eine breite Auswahl kreativer Rennstrecken, bekannter Nintendo-Charaktere und fieser Waffen und anderer Gegenstände. Auf Nintendo Switch soll das Angebot noch einmal größer werden.