Rocket League: "Dropshot" erfindet das Spiel neu

Rocket League erhält einen neuen Spielmodus. "Dropshot" bietet euch einen ganz neuen Ansatz. Wie alle bisherigen Erweiterungen für den Mehrspieler-Spaß ist auch "Dropshot" kostenfrei.

Dropshot funktioniert ohne Tore, baut aber auf die abgedrehte Physik im Spiel. Dass es auch ohne Tore klappt, zeigt der Basketball-Modus in Rocket League. Doch mit Dropshot geht es noch eine Spur anders.

Ihr findet euch in einer neuen hexagonalen Arena mit dem Namen "Core 707" wieder. Normale Tore sind in diesem Stadion nirgendwo zu finden und ihr müsst einen elektrischen Ball benutzen, um dynamische Punktebereiche zu schaffen, an denen ihr auf der Seite des Gegners durch den Arenaboden brecht. Schießt ihr einen Ball durch diese Lücke, zählt das als geglückter Torschuss.

Wurde ein Treffer erzielt, wird der Bereich wieder verschlossen und das Spiel geht weiter, bis die Zeit abgelaufen ist. Zusätzlich gewinnt der elektrische Ball an Stärke, wenn ihr ihn anstoßt. Je härter ihr den Ball trefft, desto größer wird das Schadenspotenzial, das ihr gegen den Boden im Bereich des Gegners nutzen könnt, um weitere Tore zu schaffen.

Klingt komisch? Ist ganz einfach - schaut euch das obige Video an und schon seht ihr, wie es funktioniert.

Der neue Spielmodus steht euch voraussichtlich ab dem 22. März kostenfrei zur Verfügung. Damit verbunden gibt es auch neue Trophäen und Erfolge, die ehrgeizige Spieler erhaschen können.

Rocket League bietet nicht nur eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge. Ihr habt auch die Wahl zwischen verschiedenen Spielumgebungen und nun auch gleich mehreren Spielmodi. Dropshot ergänzt dieses Feld um ein weiteres Segment.