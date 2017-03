Resident Evil - Revelations: Neuauflage für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt

Der japanische Hersteller Capcom hat auf Twitter offiziell angekündigt, dass das ursprünglich für Plattformen der vergangenen Generation veröffentlichte Spiel Resident Evil - Revelations im Herbst dieses Jahres für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Ob sich Besitzer besagter Plattformen auf eine hübschere Grafik oder andere Neuerungen freuen dürfen, ist aktuell unklar.

Mit Resident Evil - Revelations, das im Jahr 2012 für Nintendos 3DS erschien, erzählte Capcom die Geschehnisse zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 5. Schaffte es das Spiel bereits im Folgejahr ebenfalls auf PlayStation 3, Xbox 360, Wii U und den PC, hat Capcom nun eine Portierung für zwei weitere, aktuelle Plattformen angekündigt.

Via Twitter ließ der Entwickler verlauten, dass Resident Evil - Revelations im Herbst dieses Jahres auf die PlayStation 4 und Xbox One kommen soll - sowohl in digitaler als auch physischer Form. Nähere Informationen, etwa ob auf den aktuellen Konsolen mit einer aufgehübschten Optik zu rechnen ist, bleibt euch der Hersteller erst einmal schuldig. Möglicherweise kommt das Spiel ja sogar mit 4K- und HDR-Unterstützung?

Resident Evil Revelations is coming to PlayStation 4 and Xbox One physical and digital (NA and EU) Fall 2017! More information coming soon. pic.twitter.com/RnhFbk3xvE