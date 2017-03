Gewinnspiel: Holt euch eine von fünf PC-Versionen von Dead Rising 4

Der japanische Publisher Capcom hat was zu feiern. Nämlich die Veröffentlichung von Dead Rising 4 für den PC, das seit heute die Regale der Händler ziert und auch auf Steam zum Download bereitsteht. Endlich kommen auch PC-Spieler in den Genuss, frische Zombie-Smoothies zuzubereiten. Wie das geht, erfahrt ihr in unserem Test: "Dead Rising 4 - Zwischen Splatterfilm und Action-Klamauk"

Tja, Capcom feiert und will, dass ihr gleich mitfeiert! Wie das am besten geht? Indem ihr vielleicht zu den glücklichen Gewinnern einer von fünf PC-Versionen von Dead Rising 4 werdet! Zur Feier des Starts zeigt sich der Publisher großzügig und spendiert gleich fünf Boxen zur Verlosung. An dieser Stelle erstmal vielen Dank!

So einfach geben wir die aber nicht her, ihr müsst schon was dafür tun!

Ich will Zombie-Smoothie! Wie komm ich da ran?

Schickt uns eine Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und schreibt in die Betreffzeile: Zombie-Smoothie. Außerdem müsst ihr noch die richtige Antwort für die untenstehende Gewinnspielfrage geben. Für den Versand benötigen wir euren vollständigen Namen und eure Postadresse. Einsendeschluss ist Sonntag, der 19. März 2017 um 23.59 Uhr. Unter allen Einsendungen ermittelt unsere stets übergewichtige Glücksfee fünf Gewinner. Mails mit unvollständigen Angaben fliegen leider raus, auch wenn sie gezogen werden.

Hier die Frage:

Was gehört auf keinen Fall in einen Zombie-Smoothie?

a) aus dem Bauch quellende Gedärme

b) abgefallene Zungen

c) Chia-Samen

d) Fleischfetzen

Aufgrund der Altersfreigabe des Spiels dürfen nur Personen ab 18 Jahren mitmachen. Ebenfalls von der Teilnahme ausgenommen sind Mitarbeiter der Firmen Capcom und Ströer Media Brands AG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner geben wir voraussichtlich am Montag, den 20. März 2017 in dieser Meldung bekannt, sie werden selbstverständlich auch per Mail von uns informiert.

1 von 18 Dead Rising 4: Schlitz, Klatsch, Zombie-Matsch

Was passiert mit meinen Daten?

Die opfern wir dem Loa-Totenherrscher Baron Samedi, damit er uns verschont.

Natürlich nicht ... Eure Daten dienen lediglich zum Versand der Gewinne und werden nach Beendigung des Gewinnspiels wieder gelöscht und zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben.

So, dann legt mal los! Die Welt braucht euch, ansonsten wird sie - mal wieder - von der Zombie-Apokalypse überrannt. Das könnt ihr auf keinen Fall zulassen, oder? Wir wünschen euch viel Spaß und Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel!