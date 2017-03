Pokémon: Erste Weltmeisterin gekürt

In einem internationalen Pokémon-Turnier hat sich jetzt eine junge Frau gegen die vorweigend männliche Konkurrenz durchgesetzt. Zoe Lou ist damit die erste Weltmeisterin eines solchen Turniers. Sonst hatten nur männliche Spieler die Trophäe einsacken dürfen.

In dem Turnier, das im australischen Melbourne ausgetragen wurde stritten bekannte Spieler, darunter auch zwei ehemalige Weltmeister, um den Titel des Pokémon-Weltmeisters 2017. Zoe Lou überraschte die Konkurrenz und Zuschauer, denn die junge Frau hatte niemand auf der Rechnung.

Die Spieler haben aus der stets ansteigenden Anzahl von Pokémon die Qual der Wahl. Mit sechs davon können sie antreten. Ziel ist natürlich, die Stärken und Schwächen der Pokémon zu kennen und diese entsprechend zu nutzen beziehungsweise auszunutzen.

Schlüssel zu Zoes Erfolg ist Drifzepeli (siehe Bild über der Meldung) gewesen. Mit dessen Spezialattacke konnte Zoe viele Strategien anderer Spieler zunichte machen. Sie räumte das Feld ordentlich auf.

Doch es war auch Glück dabei. Als sie gegen den bekannten Spieler Sebastian Escalante antreten sollte, gewann sie diesen Schlagabtausch, ohne, dass die Pokémon überhaupt in den virtuellen Ring steigen mussten. Wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet, musste Escalante nämlich noch schnell seinen Rückflug nach Hause erwischen und konnte so gar nicht gegen Zoe antreten.

Doch die junge Frau bewies im weiteren Turnierverlauf, dass sie nicht nur Glück, sondern auch Können im Gepäck hat und setzte sich schlussendlich in spannenden Spielen durch. Hier seht ihr ein Foto der glücklichen Gewinnerin über den Twitter-Auftritt von Rhydian:

Great pic of @OneHitKayOh with the newly crowned Oceania International Champion Zoe! Thanks to @amalgame_jp for the photo. pic.twitter.com/7pHIkokYJQ