Zelda - Breath of the Wild: Fleißiger Spieler findet alle 900 Krog-Samen

Einem fleißigen Spieler ist es gelungen, alle 900 Krog-Samen in The Legend of Zelda - Breath of the Wild zu sammeln. Wie ein veröffentlichtes Bild aus dem Spiel allerdings zeigt, ist die Belohnung für diese kolossale Leistung vermutlich nicht nach jedermanns Geschmack.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild bietet eine riesige Spielwelt voller Abenteuer und sonstiger Zerstreuungen. Die meisten Spieler werden schon mit dem Aufspüren und Absolvieren aller 120 Schreine alle Hände voll zu tun haben, da klingt das Finden aller 900 Krog-Samen wie ein Ding der Unmöglichkeit. Außerordentlich vielfältig sind diese auf die Spielwelt verteilten Minirätsel, die findige Spieler mit jeweils einem dieser Samen belohnen – mitunter geht es schlicht darum, unter dem rechten Stein am rechten Ort nachzusehen. Doch das hat den Reddit-Nutzer xFateAwaitsx nicht davon abgehalten, doch tatsächlich alle 900 Samen zu sammeln. Die Belohnung stinkt dann aber wohl doch gegen das Meiste ab, was sich Spieler am Ende einer solchen Odyssee gewünscht hätten. Und zwar wortwörtlich.

Quelle: xFateAwaitsx / Reddit

In The Legend of Zelda - Breath of the Wild können Krog-Samen gesammelt und bei dem Baumwesen Maronus gegen weitere Inventarplätze eingetauscht werden. Dadurch können dann etwa weitere Nahkampfwaffen, Schilde und Bögen mitgeführt werden. Offenbar sind dem tanzenden Baumwesen aber irgendwann die Belohnungen ausgegangen, weswegen es dem fleißigen Samensammler ein Präsent der etwas anderen Art gemacht hat. Nämlich ... einen übelriechenden Haufen. Wie Maronus reagiert, wenn Link ihm nackt begegnet, ist übrigens auch einen Blick wert.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.

Nintendo hat mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild eine der riesigsten und detailreichsten Spielwelten aller Zeiten kreiert. Um hier alles zu finden, muss man als Spieler eine Menge Geduld an den Tag legen, und quasi jeden Stein einmal umdrehen.