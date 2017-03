Mass Effect - Andromeda: Preload-Phase verrät Dateigröße des Rollenspiels

Mass Effect - Andromeda steht bei den ersten Spielern vor der Haustür: Sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der Xbox One hat die Preload-Phase begonnen, wie Nutzer auf Twitter berichten.

Damit offenbart sich auch die Größe, die das Sci-Fi-Rollenspiel von Bioware auf eurer Festplatte einnimmt. Auf der PlayStation 4 benötigt Mass Effect - Andromeda demnach 42,9 Gigabyte, während auf der Xbox One 42,19 Gigabyte fällig werden. Auf dem PC ist anhand der Systemanforderungen schon länger bekannt, dass Mass Effect - Andromeda stolze 55 Gigabyte beansprucht.

@tibermoon @masseffect @FrydaWolff @taylorson Preloading has commenced, the voyage to Andromeda draws near, 5 years of waiting paid off !! 😃 pic.twitter.com/Pt2QDBeEuI