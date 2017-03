Nintendo Switch: So viele Konsolenkäufer haben auch zu Zelda - Breath of the Wild gegriffen

Aktuellen Berichten zufolge hat Nintendo eine Woche nach Veröffentlichung weltweit gut 1,5 Millionen Exemplare der neuen Konsole Nintendo Switch veräußern können. Dabei sollen ganze 89 Prozent der Switch-Käufer auch zum neuen The Legend of Zelda - Breath of the Wild gegriffen haben.

Seit der Veröffentlichung der neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch sind bald zwei Wochen vergangen, und einem Bericht der englischsprachigen Seite Gamesindustry zufolge, hat Nintendo mit seiner Hardware einen großen Erfolg zu verbuchen. Wie aus Zahlen der Marktforschungsunternehmen Super Data und GFK sowie des japanischen Spielemagazins Famitsu hervorgeht, soll Nintendo weltweit bereits 1,5 Millionen Switch-Einheiten veräußert haben – 500.000 davon in den USA und etwa 360.000 in Japan.

Nicht unwesentlich dürften die Switch-Verkäufe dabei vom neuen The Legend of Zelda - Breath of the Wild beflügelt worden sein. Wie Super Data nämlich ebenfalls angibt, haben ganze 89 Prozent der Switch-Käufer auch zu dem wohl stärksten Launch-Spiel der Konsole gegriffen. Das sind 1,34 Millionen veräußerte Zelda-Exemplare, wobei die "Wii U"-Fassung des Spiels natürlich nicht mit eingerechnet wurde. Auch Breath of the Wild ist also sehr erfolgreich, auch wenn sich das Spiel gegen den "Open World"-Kollegen Horizon - Zero Dawn hatte geschlagen geben müssen.

Da diese Zahlen aus der ersten Woche nach Veröffentlichung stammen, ist davon auszugehen, dass die aktuelle Summe verkaufter Switch- und Zelda-Exemplare noch einmal ordentlich angestiegen ist. Bei „verkauften Einheiten“ ist hier von Exemplaren die Rede, die an Händler ausgeliefert wurden und nicht zwangsläufig von an Endkunden verkaufte Geräte und Spiele.

Schon im Rahmen diverser Preview-Veranstaltungen präsentierte Nintendo so einige Spiele für die neue Konsole Nintendo Switch. Dass dabei aber keines der vorgestellten Spiele an die Zugkraft eines The Legend of Zelda - Breath of the Wild herankommen würde, war abzusehen.