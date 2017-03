Mass Effect - Andromeda: Sci-Fi-Rollenspiel schon jetzt über EA Access spielbar

Schon eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung haben PC- und "Xbox One"-Spieler die Möglichkeit, das neue Sci-Fi-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda auszuprobieren. Die Testversion des Spiels ist nämlich ab heute über die Online-Dienste EA Access und Origin Access verfügbar.

Bis zur Veröffentlichung von Mass Effect - Andromeda ist es nun nur noch eine Woche hin, doch wer sich schon jetzt in das neue "Science Fiction"-Abenteuer aus dem Hause Bioware stürzen möchte, hat dazu die Gelegenheit. Mit den Online-Diensten EA Access und Origin Access dürfen Nutzer der Plattformen PC und Xbox One schon jetzt eine Testversion spielen, wie die englischsprachige Seite Gamespot berichtet.

Dieser frühe Zugang ist allerdings zeitlich auf zehn Stunden begrenzt, dafür darf sowohl der Einzel- als auch der Mehrspielermodus ausprobiert werden. Für die Solo-Kampagne gibt es allerdings eine weitere Einschränkung: Egal, wie sehr Ihr Euch in den zehn Stunden beeilt, das Spielende werdet ihr nicht erreichen, denn Bioware hat die Kampagne auf bestimmte Missionen begrenzt. Im Solo-Abenteuer ist also ab einem gewissen Punkt erst einmal Schluss, die Reise kann aber bei Bedarf auch noch einmal von vorne gestartet werden.

Wer also einen PC oder eine Xbox One sein Eigen nennt, kann bereits loslegen – eine EA-Access-Mitgliedschaft vorausgesetzt. Diese kostet 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro pro Jahr. Wer Mass Effect - Andromeda auf einer PlayStation 4 spielen möchte, muss sich noch bis zur regulären Veröffentlichung am 23. März 2017 gedulden.

Unsere Bildergalerie gibt Euch einen Vorgeschmack auf Mass Effect - Andromeda. Der vierte Teil der Reihe soll zwar eine frische, eigenständige Geschichte beginnen, doch auf altbekannte Versatzstücke wie Waffen, außerirdische Rassen und fremde Planeten müssen Sci-Fi-Freunde natürlich trotzdem nicht verzichten.