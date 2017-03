Horizon - Zero Dawn: DLC-Pläne offenbart

Für Horizon - Zero Dawn wird es mindetens einen Zusatzinhalt geben. Die Geschichte rund um Protagonistin Aloy erhält eine Erweiterung.

Das Spiel ist ein Verkaufsschlager und punktete nicht nur in Großbritannien mit hervorragenden Verkaufszahlen. Um am Erfolg anzuknüpfen, könnt ihr in Zukunft mehr spielerisches Material für das fiktive Szenario erwarten.

Denn Hermen Hulst, Chef des zuständigen Entwicklungsstudios Guerilla Games, hat nun offenbart, dass es definitiv Pläne gibt, die Geschichte des Spiels zu erweitern.

"Das ist erst der Anfang von Aloy's Geschichte und unserer Entdeckung der Welt von Horizon - Zero Dawn" zitiert das englischsprachige Magazin Gamerant den Manager. "Unser Team arbeitet bereits intensiv daran, dieses Erlebnis noch zu erweitern," so Hulst weiter.

Damit ist klar, dass ihr euch auf einen DLC zu Horizon - Zero Dawn freuen dürft, der Aloys Geschichte erweitert. Doch unklar ist noch, inwiefern ihr die junge Frau weiter begleiten könnt. Es gäbe genügend Ansätze dafür.

Immerhin lässt das Ende des Abenteuers noch Spielräume offen. Oder ihr erfahrt mehr aus Aloys Leben vor ihrer Zeit als erfolgreiche Jägerin. Es bleibt abzuwarten. Doch worüber würdet ihr euch freuen? Was sollte ein DLC zu Horizon - Zero Dawn bieten? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

Wie gut sich Aloys Abenteuer anfühlt, erfahrt ihr aus dem Test "Horizon - Zero Dawn: Open World auf einer neuen Ebene".

Horizon - Zero Dawn begeistert auf der PS4. Enthusiasten freuen sich, dass Nachschub in Form einer Erweiterung geplant ist. Schön, dass es eine Weiterführung von Aloys Geschichte sein soll.