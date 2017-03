Mass Effect - Andromeda: Entwickler Bioware reagiert auf Kritik

In einer Testversion ist Mass Effect - Andromeda bereits spielbar, doch das fertige Produkt sorgt durch steife bis nicht vorhandene Gesichtsanimationen und tote Mimik derzeit für Besorgnis und Belustigung unter Spielern. Auf Twitter hat der Produzent des Spiels auf die Kritik reagiert – allerdings wenig zufriedenstellend.

Bis zur Veröffentlichung von Mass Effect - Andromeda ist es nun keine ganze Woche mehr hin, und während Nutzer von EA Access das Spiel bereits in einer Testversion erforschen können, macht sich im Internet Kritik insbesondere über einige Aspekte der optischen Präsentation breit. Das mit Sitcom-Lachern versehene Fan-Parodievideo über diesen Zeilen zeigt etwa, dass Andromeda die hölzernen, mit seltsamen Sprechpausen durchzogenen Dialoge über steife, emotionslose Gesichter vermittelt – zumindest in einigen frühen Szenen des Spiels.

Neogaf und andere Internetforen werden inzwischen mit lustigen GIFs und anderen Kreationen früher Spieler geflutet, die sich über die besorgniserregenden Mängel des durchaus heiß erwarteten Spiels vom Entwickler Bioware lustig machen. Der wiederum reagiert allerdings nach außen hin recht gelassen auf die Kritik. So schrieb der Mass-Effect-Produzent Michael Gamble auf Twitter:

We appreciate the critiques (and memes!), but I am very happy to see how much y'all like the game after 10 hours...and...it gets even better