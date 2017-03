Horizon - Zero Dawn: Größter Erfolg einer neuen Marke auf PS4

Die Geschichte von Aloy in Horizon - Zero Dawn hat sich den ersten 14 Tagen seit Verkaufsstart über 2,6 Millionen Mal verkauft, wie Hersteller Sony in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Die hohen Verkaufszahlen setzen sich aus dem Einzelhandel und aus dem digitalen Absatz des PlayStation Stores zusammen.

Laut Sony handelt es sich dabei um die stärkste Einführung einer hauseigenen Marke auf dem "PlayStation 4"-System und für Entwickler Guerilla Games um das stärkste Software-Debüt seit dem Bestehen des Studios. Der Wunsch, Horizon auf lange Sicht zu einer großen Marke auszubauen, dürfte mit dem erfolgreichen Start ein ganzes Stück näher gerückt sein. Immerhin ist Horizon - Zero Dawn nun das erfolgreichste "PlayStation 4"-Spiel seit dem Start von Uncharted 4 - A Thief's End im Mai 2016.

Einen Nachfolger will Guerilla Games aber deshalb noch nicht ankündigen, zudem Aloys Geschichte noch nicht vorüber ist. Den Worten Hermen Hulsts zufolge, seines Zeichens Geschäftsführer des niederländischen Entwicklers, arbeitet das Team bereits an einer Erweiterung. Weiter ins Details geht er jedoch nicht.

Wenn die allerdings so gut ausfällt wie einst die Erweiterung zu The Last of Us, dann dürfte sich die Wartezeit definitiv lohnen. Besagter Story-DLC wusste im Blickpunkt "The Last of Us - Left Behind: Eine erhellende Erweiterung" rundum mit seinen Stärken zu glänzen.

Solltet ihr Horizon - Zero Dawn noch nicht gespielt haben, aber so langsam Lust darauf bekommen, dann werft am besten vorher noch einen Blick auf den Test "Horizon - Zero Dawn: Open World auf einer neuen Ebene". Kollege Matthias erklärt außerdem in seiner Kolumne, welche drei Dinge er von Aloy und der bezaubernden postapokalyptischen Welt gelernt hat.

