The Evil Within: Gerücht um Fortsetzung aufgetaucht

Für das Horror-Abenteuer The Evil Within könnte bereits eine Forsetzung in Arbeit sein. Für das Gerücht sorgt eine Stellenausschreibung aus Japan, die ein Nutzer im Forum NeoGAF veröffentlichte.

Ein Nutzer aus dem Forum NeoGAF veröffentlichte in einer Nachricht eine japanische Stellenausschreibung für PsychoBreak 2. Da PsychoBreak den japanischen Titel des hierzulande unter The Evil Within bekannten Horror-Spiels von Entwicklerstudio Tango Gameworks und Hersteller Bethesda darstellt, liegt eine mögliche Fortsetzung nahe.

Gesucht wird in der Stellenausschreibung nach einem Übersetzer für Japanisch auf Englisch und einem Berichterstatter für mögliche Fehler. Diese Stellenausschreibung lässt durchaus den Schluss zu, dass sich die Fortsetzung zu The Evil Within bereits in Arbeit befindet. Als mögliche Plattformen, für die das Horror-Erlebnis erscheinen soll, werden ausschließlich PS4 und Xbox One genannt. Eine PC-Version wäre demnach nicht vorgesehen.

Dass diese Nachricht mit Vorsicht zu genießen ist, gibt auch der dafür verantwortliche Nutzer Dusk Golem zu bedenken. Denn auch die Quelle zu dem Stellenangebot müsse erst noch verifiziert werden.

In The Evil Within schlüpft ihr in die Rolle des Polizisten Sebastian Castellanos, der sich mitsamt seinen Partnern der Untersuchung eines Massenmords widmet. Nachdem er aufgrund eines Angriffs in Ohnmacht fällt, findet er bei seinem Erwachen die Stadt Krimson City in einem surrealen Zustand vor, in welchem ihm skurrile Wesen und mutierte Menschen vorzugsweise aggressiv begegnen. Seid ihr an dem Spielerlebnis interessiert, werft doch einen Blick auf den Test: "The Evil Within - Psychotischer Horror des "Resident Evil"-Erfinders".

1 von 47 Der Überlebenshorror in The Evil Within

Welchem Horror ihr euch entgegenstellen müsst, um in The Evil Within zu überleben, seht ihr in der Bilderstrecke. Das Horror-Spiel erschien am 14. Oktober 2014 für PC, PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360. Ob sich eine Fortsetzung tatsächlich in Arbeit befindet, bleibt vorerst noch abzuwarten.