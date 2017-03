Die Verschnaufpause der Reihe Assassin's Creed neigt sich womöglich in diesem Jahr dem Ende zu. Laut dem Online-Händler World of Games aus der Schweiz erscheint Assassin's Creed - Empire noch 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Der Name und das vermeintliche Szenario im antiken Ägypten geistern schon etwas länger in der Gerüchteküche umher, obwohl sich Hersteller Ubisoft bislang dazu nicht äußern wollte. World of Games listet die drei verschiedenen Versionen von Assassin's Creed - Empire hingegen für das vierte Quartal 2017, welches auf eine Veröffentlichung passend zum Weihnachtsgeschäft schließen lässt. Mittlerweile ist der Eintrag zwar entfernt, aber wir haben ihn auf Bild festgehalten:

Unter den Namen Assassin's Creed - Empire listet World of Games das Spiel für das 4. Quartal 2017.

Die Angaben sind jedoch wie gehabt bei Händlern mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten. Offiziell ist ein neues "Assassin's Creed"-Spiel noch gar nicht angekündigt. Zudem hat Ubisoft zuletzt angedeutet, dass die langjährige "Action Adventure"-Reihe womöglich sogar erst 2018 auf die Videospielbühne zurückkehrt.

Vor wenigen Wochen ist hingegen wiederum ein angebliches erstes Bild aus dem neuen Assassin's Creed aufgetaucht, welches einen Charakter vor dem Eingang einer Pyramide zeigt. Die Echtheit des Bildes ist allerdings bislang unbestätigt und somit reine Spekulation.

Ob 2017 oder 2018: Das nächste Assassin's Creed tritt in die Fußstapfen des bislang letzten Serienteils Assassin's Creed - Syndicate. Im Test "Assassin's Creed - Syndicate: Es gibt gute und schlechte Nachrichten" konnte das Action-Adventure trotz vorhandener Serienmüdigkeit noch überzeugen.

Von London nach Ägypten, vom 19. Jahrhundert in die Antike: Gerüchten zufolge geht es mit dem nächsten Assassin's Creed in eine ganz andere Richtung. Spätestens auf der E3 2017 wird Ubisoft vermutlich den Geheimnisschleier lüften.