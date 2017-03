Bau-Simulator 2: Baggern und Straßen bauen im mobilen Format

Ob baggern, Kräne steuern, Beton gießen oder Straßen asphaltieren: Im Bau-Simulator 2 von Astragon für iOS und Android geht es erneut um die Aufgaben, die eine große Stadt halt so mit sich bringt.

Im Nachfolger vom Bau-Simulator 2014, der mit sechs Millionen Downloads im Apple Appstore und Google Play Store die erfolgreichste App von Publisher Astragon ist, gründet ihr wie gehabt ein eigenes Bau-Unternehmen, über dessen Erfolg in der fiktiven US-inspirierten Stadt Westside Plains ihr ganz allein bestimmt.

Nachdem eure Firma gegründet ist, schnappt ihr euch die ersten Bauaufträge und erkundet nebenbei die offene Spielwelt. Je weiter ihr im Spiel voranschreitet, erhaltet ihr Zugang zu lukrativeren Bauaufträgen und könnt somit schlussendlich euer Unternehmen stetig weitern. Neben Geld verdient ihr außerdem Erfahrungspunkte, die ihr wiederum in den Ausbau frei wählbarer und individueller Fähigkeiten steckt.

Insgesamt erwarten euch im Bau-Simulator 2 60 verschiedene Bauaufträge: Angefangen bei kleineren Gartenarbeiten und dem Errichten neuer Wohnhäuser und Industriehallen, über die Ausbesserung von Kanälen bis hin zur Sanierung brüchiger Verkehswege und dem Wiederaufbau einer ganzen Eisenbahnstrecke. Außerdem lassen sich einzigartige Spezialaufträge und Erschließungsaufträge freischalten. Letzere lassen eure Stadt wachsen, indem ihr neues Bauland für euch gewinnt.

Immer mit dabei sind die 36 original lizenzierten Baufahrzeuge von den Herstellern Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL und ATLAS. Im Folgenden eine kleine Auswahl:

Kettendozer D8T (Cat)

Baggerlader 430F2 (Cat)

Muldenkipper 745C (Cat)

PK 27002 SH Ladekran (Palfinger)

81K Turmdrehkran (Liebherr)

LTM 1300 Mobilkran (Liebherr)

Radlader L310 (ATLAS)

B45E Muldenkipper (Bell Equipment)

Alle Fahrzeuge könnt ihr beim Fahrzeughändler fest erwerben oder erstmals auch mieten. Nur zur Vorsicht ist geraten, wenn euer Budget knapp davor ist in den Minusbereich abzudriften.

Neben den ganzen spielerischen Erweiterungen bietet der Bau-Simulator 2 außerdem eine verbesserte Grafik und eine realitätsnahe Steuerung, die für die mobilen Endgeräte optimiert wurde.

Der Bau-Simulator 2 ist ab sofort im Apple AppStore für iPhone und iPad, sowie im Google Play Store für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem erhältlich.

Bauen in Amerika: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, was euch grob im Bau-Simulator 2 erwartet. Die erfolgreiche Astragon-Reihe setzt auf zahlreiche lizenzierte Fahrzeuge, eine offene Welt und jede Menge Aufträge.