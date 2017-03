Secret of Mana: Neuauflage der "Seiken Densetsu"-Reihe für Nintendo Switch angekündigt

Der Entwickler und Publisher Square Enix hat eine Neuauflage der „Seiken Densetsu“-Trilogie für die neue Konsole Nintendo Switch angekündigt. Die Collection umfasst den Rollenspiel-Klassiker Secret of Mana sowie dessen Vorgänger Mystic Quest und den in Europa nie veröffentlichten Nachfolger Secret of Mana 3. Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack, zurzeit jedoch nur auf Japanisch:

Das "Super Nintendo"-Spiel Secret of Mana, das hierzulande im Jahr 1994 erschien, gehört zu den Größten des Rollenspiel-Genres. Wer Lust hat, sich noch einmal in der Nostalgie vergangener Tage zu ergehen, oder auch einfach einmal einen echten Klassiker nachholen möchte, der soll schon bald die Gelegenheit dazu bekommen – und zwar auf Nintendo Switch.

Square Enix hat nämlich eine Neuauflage der „Seiken Densetsu“-Spiele für Nintendos neue Konsole angekündigt. Rollenspielfreunde dürfen sich also auf Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (das in Europa Mystic Quest heißt), Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) und den Nachfolger Seiken Densetsu 3 freuen, der zu seiner Zeit nur in Japan für Nintendos Super Famicom erschien.

Damit aber nicht genug: Wie die englischsprachige Seite Polygon berichtet, soll die Spielesammlung auf Nintendo Switch mit einem Schnellspeicher-System und einem speziellen Musik-Modus erscheinen, der es Euch erlauben soll, die eingängigen Melodien der Spiele vom Konsolenmenü aus anzuhören.

In Japan soll die Seiken Densetsu Collection am 1. Juni 2017 erscheinen – für einen Preis von 4.800 Yen, was etwa 40 Euro entspricht. Ob und wann die Collection auch hierzulande in den Handel kommt, ist aktuell ungewiss.

1 von 15 Secret of Mana - Eine Kindheitserinnerung

Unsere Bildergalerie gibt Euch einen Vorgeschmack auf Secret of Mana. Das Rollenspiel aus dem Hause Square Enix wartete mit zu seiner Zeit toller Optik und einem spannendem Echtzeit-Kampfsystem auf, das es von vielen Genre-Kollegen abhob.