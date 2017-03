Xbox One: Neuer "Recon Tech Special Edition"-Controller angekündigt

Der Xbox One Wireless Controller erhält eine neue Version: Im Blog von Larry Hryb, auch bekannt als Major Nelson kündigt Microsoft die neue Produktreihe "Tech Series" an. Den Anfang bildet der "Recon Tech Special Edition"-Controller, der voraussichtlich schon im April veröffentlicht wird.

Die offensichtlichsten Änderungen finden sich im Design wieder: Neben der dunkelgrauen Farbe gibt es auf der Rückseite "Diamond Grip"-Flächen, die sowohl Komfort als auch Haptik des Controllers verbessern sollen. Zudem hat Microsoft laut eigenen Angaben das Steuerkreuz verbessert und die Reichweite des kabellosen Betriebs erhöht.

Hier deutlich zu sehen: Die schwarzen "Diamond Grip"-Flächen, die die Haptik verbessern sollen.

Der neue Controller erscheint voraussichtlich am 25. April 2017 zum Preis von 64,99 Euro. Für PC-Spieler besonders interessant: Dank Bluetooth lässt sich das Eingabegerät problemlos mit einem Desktop-Rechner oder Laptop verbinden.

Ob sich ein "Xbox One"-Controller für PC-Spiele lohnt, verraten wir euch übrigens im ausführlichen Blickpunkt "Welcher ist der beste Controller am PC?".

Neben dem neuen Controller kündigt Microsoft außerdem eine neue Konsolenfunktion namens "Copilot" an. Sobald die aktiviert wird, fasst die Xbox One zwei Controller zu einem zusammen. Das Feature richtet sich in erster Linie an Eltern, die ihren Kindern das Spielen näherbringen wollen, oder an Spieler, die körperliche Nachteile besitzen, wodurch sie spezielle Konfigurationen in Anspruch nehmen müssen.

