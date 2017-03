PlayStation Plus: Kostenfreier Zusatzinhalt verfügbar

Teilnehmer am Programm "PlayStation Plus" erhalten wieder etwas kostenfrei. Es geht um einen Zusatzinhalt für das Spiel Drawn to Death.

Drawn to Death ist ein Spiel, das ihr als Nutzer von PlayStation Plus im April kostenfrei für PS4 erhaltet. Euch erwartet in dem Spiel abgedrehte Action mit Zeichentrickfiguren.

Damit ihr auch einen ordentlichen Start hinlegen könnt, gibt es zu dem kostenfreien Spiel noch einen kostenfreien Zusatz oben drauf. Ein Paket voller virtueller, hilfreicher Dinge steht euch ab sofort und bis 18. April über den PlayStation Store zur Verfügung.

Und das sind die Inhalte:

vier Todesmetall

zwei 1-Tages-Express-Pass

10.000 Meuchel-Münzen

10.000 SPLithium

zwei Solo-Unterkünfte, um euren Spielcharakter ausruhen zu lassen

sechs Barbfleisch-Kleinportion, um die Hälfte eurer Lebensenergie zurück zu gewinnen

Die Mischung aus Ingame-Währung und hilfreichen Gegenständen gibt es nur in der angegebenen Zeit und exklusiv für Mitglieder von "PlayStation Plus". So steht einem erfolgreichem Start in dem kostenfreien Spiel kaum etwas im Weg.

Noch ist unklar, welche weiteren Spiele kostenfrei für PS Plus im April verfügbar sein werden. Aber noch ist ja auch März und für den laufenden Monat gibt es auch kostenfreie Spiele für PS4, PS3 und PS Vita.

2016 gab es für die PlayStation 4 schon ordentlich Spielefutter. Die Höhepunkte des laufenden Jahres stehen noch nicht fest, aber es zeichnen sich schon so einige ab. Das Jahr ist aber noch lang. Wer weiß, vielleicht gehört das eigenwillige Drawn to Death am Ende auch dazu.