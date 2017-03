Pokémon Go: Neues Update bringt garantierten Evolutionsstein

Die Spieler haben es sich gewünscht, jetzt ist Entwickler Niantic dem nachgekommen: Mit dem neuen Update von Pokémon Go gibt es endlich die Garantie, einmal pro Woche einen Evolutionsstein zu erhalten.

Dafür müsst ihr mindestens einmal pro Tag einen Pokéstop besuchen. Am siebten Tag gibt es als Geschenk einen zufälligen Evolutionsstein, mit dem ihr ein passendes Pokémon eurer Wahl weiterentwickeln könnt, wie die englischsprachige Seite Gamerant berichtet.

Die Evolutionssteine sind für "Pokémon Go"-Spieler besonders wichtig, da einige wenige Pokémon ausschließlich mit einem solchen Stein die nächste Evolutionsstufe erreichen. Dies betrifft vor allem die Pokémon der zweiten Generation, die Entwickler Niantic vor wenigen Wochen in das Spiel integriert hat.

Bislang war es so, dass jeder Spieler eine bestimmte prozentuale Chance besitzt, einen Evolutionsstein beim Besuch eines Pokéstops zu erhalten. Findige Spieler haben jedoch in den Daten entdeckt, dass die Chance bei lediglich einem Prozent liegt, manchmal sogar darunter. Es hat demnach sehr, sehr viele Besuche und viel Glück benötigt, um überhaupt einen Evolutionsstein zu erhalten.

Das Update erleichtert den Umstand ein wenig, obwohl weiterhin Pokéstops besucht werden müssen. Immerhin gibt es nun einen garantierten Stein pro Woche. Mit weiteren Patches möchte Niantic in Zukunft außerdem die Arena-Kämpfe überarbeiten, weil das Team mit der aktuellen Version sehr unzufrieden ist.

