Das "Science Fiction"-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda von Entwicklerstudio Bioware wird mit Patch 1.04 und einem "Early Access"-Patch versorgt, der sich unter anderem den hölzernen Animationen in Gesprächen widmen soll.

Mass Effect - Andromeda hat mit einigen Problemen zu kämpfen, die vor allem bei den Animationen in Dialogen mit dem Protagonisten zum Vorschein kommen. Entwickler Bioware reagierte kürzlich auf derlei Kritik und nimmt sich der Sache mit dem "Early Access"-Patch auch an.

So soll der Patch vor allem die Performance verbessern, aber auch diverse Audio- und Kollisionsfehler beheben. Im Einzelspieler-Modus sollen Verbesserungen bei Videosequenzen, Gesprächen und Interaktionen vorgenommen werden. Auch die Missionbelohnungen wurden überarbeitet. Beim Mehrspieler wurde unter anderem an der Balance der Waffen geschraubt. Da es sich bei dem Patch um eine "Early Access"-Aktualisierung handelt ist davon auszugehen, dass weiterhin an entscheidenden Punkten gearbeitet wird.

Patch 1.04 behob beim Einzelspieler-Modus einen Fehler, bei dem die Spieler nicht auf Ark Natanus landen konnten. Außerdem sollte das Problem eines schwarzen Bildschirms nach einer Ladezeit nicht mehr auftreten. Auch am Mehrspieler-Modus wurden kleinere Verbesserungen vorgenommen. Weitere Fehlerbehebungen findet ihr auf dem Blog von Bioware.

Ob sich die Reise des Pathfinders lohnt, erfahrt ihr im Test "Mass Effect - Andromeda: Gummigesichter in einer neuen Galaxie".

1 von 28 Mass Effect - Andromeda: Ab 2017 geht es wieder ins All

In der Bilderstrecke erhaltet ihr Einblick zu den Team-Kameraden und Feinden des Protagonisten Ryder. Mass Effect - Andromeda ist ab heute, dem 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.