Xbox Live Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele im April 2017

In Form eines Videos gibt Microsoft die kostenlose Spiele für den April 2017 bekannt. Wie üblich stehen die Gratis-Downloads nur Mitgliedern des kostenpflichtigen Abo-Dienstes "Xbox Live Gold" zur Verfügung.

Im April erwarten euch die folgenden vier Spiele:

Wie gewohnt könnt ihr als Besitzer einer Xbox One dank Abwärtskompatibilität auch die Spiele der Xbox 360 herunterladen und spielen.

Bei Ryse - Son of Rome handelt es sich um eines der ersten "Xbox One"-Spiele überhaupt. Das Spiel erschien zeitgleich mit der neuen Microsoft-Konsole und setzt ganz auf schick inszenierte, wenn auch spielerisch durchschnittliche Prügelkost im alten Rom. Mehr Infos gibt es im Test "Ryse - Son of Rome im Test: Der Tag an dem Rom fiel".

The Walking Dead - Season 2 ist hingegen die Fortsetzung des damaligen Überraschungshits The Walking Dead - Season One aus dem Hause Telltale Games. Der Nachfolger setzt auf dieselben Stärken, konnte aber im Test: "The Walking Dead 2 - Überlebenskampf die Zweite" nicht mehr auf ganzer Linie überzeugen. Einen Blick ist die Geschichte von Protagonistin Clementine dennoch allemal wert.

Die ganze Welt ist im "The Legend of Zelda - Breath of the Wild"-Fieber. Wer jedoch mit Link nichts anfangen kann und auch keine Nintendo Switch besitzt, der kann Darksiders nachholen. Im Mittelpunkt steht Krieg, einer der vier Reiter der Apokalypse, der zu Beginn des Spiels ordentlich Mist baut. Jahre später ist die Menschheit ausgelöscht und Krieg muss seinen Ruf rehabilitieren. Dafür greift er auf ein actionreiches Kampfsystem zurück und löst in fast klassischer Zelda-Manier hier und da Rätsel.

In Assassin's Creed - Relevations erwartet euch auf den Xbox-Konsolen der Abschluss der Ezio-Trilogie, die einst mit Assassin's Creed 2 ihren Anfang nahm. Dieses Mal geht es nicht nach Italien, sondern direkt nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Spielerisch hat sich an der Formel wenig geändert, lediglich Ezio ist sichtbar gealtert.

Bis zum 1. April 2017 habt ihr übrigens noch Zeit euch die "Games with Gold"-Spiele des Monats März zu sichern!

5 von 50 Historische Schlachten in Ryse - Son of Rome

Schon bald vier Jahre auf dem Buckel, aber grafisch ist Ryse - Son of Rome weiterhin beeindruckend. Die toll inszenierten Schlachten mit allerlei Effekten haben nichts von ihrem Glanz verloren. Spielerisch hingegen ist die Geschichte von Held Marius durchschnittlich.