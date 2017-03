Destiny 2 könnte noch früher erscheinen als erwartet. Ein Poster gibt jetzt einen Hinweis auf eine Veröffentlichung noch im Herbst dieses Jahres.

Es fühlt sich an wie gestern, als Hersteller Activision stets neue Erweiterungen für Destiny hat. Jetzt steht dann wohl schon der Nachfolger in den Startlöchern.

Die Existenz von Destiny 2 ist bekannt und die beteiligten Unternehmen treffen bereits vollmundige Versprechen für die Fortsetzung. Und während selbst noch in diesem Jahr weitere Inhalte für Destiny folgen sollen, könnte schon bald Destiny 2 verfügbar sein.

Ein jetzt entdecktes Poster deutet nämlich auf eine Veröffentlichung am 8. September hin. Da eine Ankündigung für den 8. September 2018 eher extrem seltsam wäre, ist der 8. September 2017 für Destiny 2, zumindest laut diesem Poster, möglich. Das Poster tauchte über die italienische Internetseite Leganetwork auf.

(Bildquelle: Leganetwork.it)

Ob dieses Poster auch echt ist? Ja, meint zumindest Jason Schreier, ein Journalist der englischsprachigen Internetseite Kotaku über Twitter.

Ah fuck - I misread a text. Important correction: Destiny 2 might not be announced *today*. Will be soon, though. (Yes, poster is real.)