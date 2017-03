Outlast 2: "Weltweit nur eine Version" - in Australien doch nicht gebannt

Nachdem das Horrorspiel Outlast 2 zuvor aufgrund von Szenen sexueller Gewalt in Australien gebannt wurde, gibt es nun eine 180-Grad-Wende in dem Fall. Ganz ohne Zensuren hat es das Spiel nun doch irgendwie durch die zuständige Prüfstelle geschafft und die erhoffte Altersfreigabe „R18+“ erhalten. Somit darf das Spiel auch in Australien frei beworben und verkauft werden.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das Horrorspiel Outlast 2 in Australien keine Altersfreigabe erhalten hat, was den Verkauf dort verbieten würde. Dem ist nun aber offenbar doch nicht so: Wie die englischsprachige Seite Press Start berichtet, soll das Australian Classification Board nach erneuter Prüfung nun doch eine Altersfreigabe R18+ genehmigt haben.

Woher dieser Sinneswandel kommt, ist unklar. Sicher ist nur: Die zuvor insbesondere aufgrund von Kriterien wie „sexueller Gewalt“ beanstandeten Szenen sollen auch in der australischen Fassung enthalten sein. Tatsächlich soll sich diese überhaupt nicht von anderen Fassungen unterscheiden: „Weltweit wird es nur eine Version von Outlast 2 geben“, bestätigt der Entwickler Red Barrels gegenüber Press Start.

Die australische Prüfstelle hatte Outlast 2 zuvor insbesondere aufgrund einer Spielszene die Altersfreigabe verwehrt, in welcher der Spieler in der Haut des Protagonisten Blake Zeuge einer Vergewaltigungsorgie wird – auch wenn sich das wohl unter dem Einfluss von Halluzinogenen abspielt und nur in Blakes Kopf stattfindet. Ob diese Tatsache möglicherweise den Sinneswandel der Prüfstelle herbeigeführt hat, lässt sich nur spekulieren.

Outlast 2 soll am 26. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Unsere Bildergalerie demonstriert: Mit verstörenden Bildern, fürchterlichen Kreaturen und Szenen der Gewalt ist bereits der Vorgänger von Outlast 2 wahrlich nichts für schwache Gemüter. Auch australische Spieler sollen sich demnächst aber wieder ordentlich gruseln dürfen.