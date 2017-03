Yooka-Laylee: Youtuber "JonTron" wegen Immigranten-feindlicher Aussagen aus dem Spiel entfernt

Nachdem der bekannte Youtuber JonTron bei diversen Anlässen fragwürdige Aussagen zu sensiblen Themen wie Immigration und Nationalismus getätigt hat, hat der Entwickler Playtonic Games angekündigt, eine kleine Sprecherrolle des Youtubers im Spiel Yooka-Laylee wieder zu entfernen.

Mit Yooka-Laylee hat der Entwickler Playtonic Games ein Spiel nach Art klassischer 3D-Jump'n'Run-Spiele wie Banjo-Kazooie in Arbeit, das auch so einige Popkultur-Hommagen und Gastsprecher mitzubringen verspricht. Eigentlich sollte es im Spiel auch einen kleinen Gastauftritt des Youtubers Jon „JonTron“ Jafari geben, doch wie die englischsprachige Seite Gamesindustry berichtet, ist dies nicht länger der Fall.

Playtonic möchte Jafaris Gastauftritt nämlich wieder aus dem Spiel entfernen, nachdem der unter anderem in einem Youtube-Interview äußerst fragwürdige Aussagen über Immigration, Ethik und Nationalismus getroffen hatte. Alleine auf seinem offiziellen Youtube-Kanal unterhält JonTron, der selbst iranischer und ungarischer Abstammung ist, über drei Millionen Abonnenten – eine Zahl, die im Zuge dieser Kontroverse schon dezent gelitten hat. Und nun wendet sich eben auch Playtonic Games ab.

„Wir sind kürzlich auf Aussagen des Sprechers JonTron aufmerksam geworden, nachdem die Entwicklung von Yooka-Laylee bereits abgeschlossen war“, so Playtonic Games in einer Stellungnahme. „[...] Aufgrund seiner persönlichen Ansichten haben wir die Entscheidung getroffen, JonTrons Part im Spiel durch ein kommendes Update wieder zu entfernen. Wir würden gerne klarstellen, dass wir die persönlichen Ansichten JonTrons nicht teilen, und dass dieser in keiner Weise Playtonic repräsentiert. Playtonic ist ein Studio, das Diversität in jeder Form unterstützt und danach strebt, Spiele zu entwickeln, die jeder genießen kann.“

Yooka-Laylee soll am 11. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ursprünglich sollte das über Kickstarter finanzierte Spiel auch für Wii U kommen, doch das ist nicht länger der Fall. Stattdessen soll später eine Version für Nintendo Switch erscheinen.