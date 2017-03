Red Dead Redemption 2: Händler nennt möglichen Veröffentlichungstermin

Seit der Ankündigung und dem ersten Video im Oktober 2016 ist es von offizieller Seite sehr ruhig um Red Dead Redemption 2 geworden. Was wir bislang wissen: Das Western-Epos ist das nächste Großprojekt von Rockstar Games, enthält einen Mehrspieler-Modus und soll voraussichtlich im Herbst 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Wann genau? Das ist unklar, aber möglicherweise hat der britische Händler Base.com mehr Informationen. Laut dessen Produkteintrag erscheint Red Dead Redemption 2 am 26. September 2017. Um einen Platzhalter soll es sich laut This Gen Gaming.com nicht handeln.

Andere Spiele ohne offizellen Veröffentlichungstermin, wie zum Beispiel Days Gone oder Sea of Thieves, werden bei Base für den 31. Dezember 2017 gelistet - ein deutlicher Platzhaltertermin. Möglich also, dass der britische Händler bereits einen festen Termin von Rockstar Games erhalten hat.

Eine Stellungnahme des Entwicklers oder des Herstellers Take Two gibt es bislang allerdings nicht. Betrachtet die Informationen demnach mit einer gesunden Portion Skepsis. In der Vergangenheit haben sich Termine von Händlern nicht immer als die endgültige Wahrheit herausgestellt.

Apropos Händler und Produkte: Erst vor kurzem ist bei einem schweizer Onlinevertrieb kurzzeitig Assassin's Creed - Empire aufgetaucht.

Red Dead Redemption 2 ist einer der meisterwarteten Spiele 2017. Nicht nur spielerisch wird viel von der "Rockstar Games"-Produktion erwartet, sondern auch grafisch. Kein Wunder also, dass ihr mit einer echten Grafikbombe rechnen dürft.