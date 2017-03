Super Smash Bros. bekommt Konkurrenz

Der 2D-Prügler von Nintendo Super Smash Bros. bekommt es mit Konkurrenz zu tun. Derzeit befinden sich satte drei Videospiele in Entwicklung, die ein ähnliches Konzept verfolgen.

Die Indie-Spiele Brawlhalla, Rivals of Aether und Melee Masters befinden sich derzeit in Entwicklung und ähneln dem Spielkonzept der "Super Smash Bros."-Reihe. Wie gut sich Captain Falcon und Co. im Kampf schlagen erfahrt ihr im Test: "Super Smash Bros. - Das Warten hat sich gelohnt". Sucht ihr aber nach einer passenden Alternative zum exklusiven "Nintendo"-Plattformer, könnten euch diese Videospiele überzeugen.

Rivals of Aether soll noch diese Woche die "Early Access"-Phase auf der Online-Vertriebsplattform Steam verlassen und steht derzeit für 14,99 Euro zum Kauf bereit. Als Charaktere stehen euch humanoide Tiere zur Verfügung, die alle einem Element zugeordnet sind. Dadurch soll eine Dynamik entstehen, die dem "Schere-Stein-Papier"-Prinzip ähnlich ist. Zudem habt ihr die Auswahl zwischen fünf unterschiedlichen Modi. Rivals of Aether ist sowohl für PC, als auch für Xbox One erhältlich.

Im Gegensatz zu Rivals of Aether steht euch Brawlhalla auf Steam kostenlos zur Verfügung, befindet sich derzeit jedoch auch noch in der "Early Access"-Phase. Hier habt ihr Zugriff auf Charaktere mit ganz unterschiedlichen Waffen, wie Hämmern und Lanzen, aber auch Pistolen. Brawlhalla bietet eine Menge unterschiedlicher Online-Modi, kann aber auch Lokal gegen Bots gespielt werden. Abseits von PC-Spielern können mit diesem Videospiel auch "PS4"-Besitzer auf den Genuss kommen.

Melee Masters befindet sich derzeit in einem noch sehr frühen Status der Entwicklung und ist daher noch nicht spielbar. Spielentwickler Michael Azzinaro gab jedoch bekannt, dass Melee Masters noch Ende 2017 für PC erscheinen könnte. Zudem gab er an, dass sich die Charaktere, der Spiel-Stil und die Kampfmechaniken anders anfühlen sollen als von "Super Smash Bros."-Fans gewohnt. Außerdem soll Melee Masters im Gegensatz zu seinen Videospiel-Kontrahenten Kämpfe in 3D bieten.

Ob eines dieser Videospiele das Zeug hat es mit Super Smash Bros. aufzunehmen? Oder bleibt der "Nintendo"-exklusive Plattform-Prügler mit allseits bekannten Charakteren, wie Link und Mario aufgrund dieser zehn Gründe aus der Bilderstrecke alternativlos?