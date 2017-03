Für ausgewählte Glückspilze: Sony verschenkt goldene Tickets

(Quelle: Imgur)

Sony verschenkt an ausgewählte Abonennten des Newsletters für das PlayStation Network goldene Tickets. Damit verbunden ist ein Gutscheinwert, um Spiele zu kaufen.

Klingt nach der Geschichte von Willy Wonka? Ja, so ähnlich ist es auch. Ausgewählte Nutzer erhalten weltweit per Zufallsprinzip ein goldenes Ticket von Sony geschenkt. Habt ihr schon einmal euren Maileingang geprüft? Vielleicht gehört ihr ja auch zu den Glücklichen.

Über das englischsprachige Forum Reddit haben jetzt einige Nutzer diesen Glücksmoment geteilt. Die Tickets sehen aus wie das Bild über dieser Meldung. Damit verbunden ist ein Gutschein im Wert von 100 Dollar (rund 93 Euro), um im PlaysSation Store online zu shoppen.

Doch damit nicht genug! Es gibt auch Meldungen von weiteren Geschenken. So berichten andere Nutzer von einem gewonnenen Preisnachlass in Höhe von 20 Prozent auf den nächsten Einkauf im PlayStation Store. Ob es noch weitere Möglichkeiten gibt etwas zu gewinnen? Wer weiß, das zeigt sich nur, wenn die Glücklichen auch bekannt geben, was sie so gewonnen haben.

Es besteht übrigens auch jetzt noch die Möglichkeit einen der Preise abzusahnen. Wer über das PlayStation Network angemeldet ist, sollte in den Einstellungen Sony erlauben, Marketing-Material zuzusenden.

Und wer kein Glück hat, kann sich als "PlayStation Plus"-Mitglied im März immerhin noch ein paar kostenfreie Spiele sichern.

Mit den ausgesendeten Gutscheinen könnt ihr euch so manchen Klassiker oder auch eine Neuerscheinung kostenfrei oder vergünstigt über den PlayStation Store sichern. Seid ihr unter den Glücklichen?