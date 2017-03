Blizzard kündigt Starcraft - Remastered an

Der Publisher Blizzard hat jetzt angekündigt, dass er die Spiele Starcraft und Starcraft - Brood War in einem Spiel vereint und grafisch überarbeitet. Das Ergebnis soll Starcraft - Remastered sein.

Über den englischsprachigen Internetauftritt von Starcraft hat das Unternehmen das Spiel jetzt angekündigt. PC-Spieler können sich über eine Auflösung in vierfacher HD-Qualität (4K) und überarbeiteten Sound freuen.

Zudem könnt ihr das Spiel auch aus der Blizzard-App (ehemaliges Battle.net) heraus starten. PC-Spieler können also den gleichen Client wie für ihre anderen Blizzard-Spiele nutzen.

Dadurch findet ihr schneller in geeignete Spiele, um euch online zu messen. Eure Fähigkeiten und bevorzugte Rasse im Spiel werden so nämlich beim Matchmaking berücksichtigt.

Das Unternehmen betont, dass an der Balance im Spiel keine Änderungen vorgenommen werden. Ihr könnt nun allerdings, wenn ihr in das Schlachtgetümmel zoomt, mehr Details erkennen und auch erzählerisch gibt es ein paar kleine Neuigkeiten für die Kampagne im Spiel.

Zum Ende des Monats bekommt ihr übrigens die Originale, Starcraft und dessen Erweiterung Brood War, kostenfrei zum Download über die Blizzard-App gestellt. Die älteren Spiele sind für ein Onlinespiel kompatibel mit der Remastered-Version.

Starcraft-Remastered erscheint voraussichtlich im Sommer dieses Jahres für PC. Ein Preis dafür ist noch nicht bekannt.

Wer im Sommer in den Klassiker einsteigen möchte, kann sich in Vorbereitung darauf die Multiplayer-Tipps zu Starcraft anschauen. Ihr seid seit Stunde Eins ein begeisterter Zocker des Strategiespiels? Dann schaut doch mal in den Artikel "25 Dinge, die ihr nur versteht, wenn ihr schon in den 90er Jahren gezockt habt" und schwelgt in Erinnerungen.

1 von 96 Das erwartet euch in den Erweiterungen von Starcraft 2

Ihr steckt noch in den Erweiterungen des Nachfolgers eines Klassikers? Voraussichtlich im Sommer könnt ihr in besagten Klassiker, dann jedoch ordentlich aufpoliert, wieder einsteigen. Noch ist unklar, wieviel der Wiedereinstieg kosten wird.