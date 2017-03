Final Fantasy 15: Neues Update krempelt Kapitel 13 um

Für das Rollenspiel Final Fantasy 15 von Publisher und Entwickler Square Enix erschienen zwei neue Updates mit den Versionsnummern 1.06 und 1.07. Die wichtigste Änderung betrifft vor allem das von Fans umstrittene Kapitel 13.

Da Update 1.06 Änderungen am Spielverlauf und der Geschichte vornimmt, die nachfolgend erläutert werden, hier eine ausdrückliche Spoilerwarnung!

In Kapitel 13 von Final Fantasy 15 wird Noctis seiner Waffen und Fähigkeiten beraubt und auch die schlauchigen Korridore und einige unbeantwortete Fragen sorgten für massig Kritik seitens der Fans. Square Enix nimmt sich diesem Kapitel nun mit Update 1.06 an.

So wird Kapitel 13 mit Vers 2 bereichert, der eine alternative Route mit Gladiolus darstellt. Dies bedeutet, dass ihr in die Haut von Gladiolus schlüpfen könnt, um die Geschichte aus seiner Perspektive zu erleben. Neue Zwischensequenzen sollen offene Fragen beantworten und die Geschiche in Kapitel 13 interessanter gestalten.

Weiters sollen die Zauber, derer sich der Protagonist Noctis in dem Kapitel bemächtigen kann, vebessert worden sein. Außerdem wurden verschiedene Spielinhalte erweitert und Fehlerbehebungen vorgenommen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass Speicherstände mit dem Update nicht mit früheren Versionen des Spiels kompatibel sind.

Update 1.07 soll einzig für verschiedene Fehlerbehebungen zuständig sein, an der Geschichte und ihrem Verlauf jedoch keine Spuren hinterlassen.

Ob das Rollenspiel einen Blick wert ist erfahrt ihr im Test: "Final Fantasy 15 für euch durchgespielt - Kein schlechtes Spiel".

Final Fantasy 15 bietet eine riesige Spielwelt, die ihr mit Chocobos oder dem Regalia bereisen könnt, um eine Vielzahl an Neben- und Hauptmissionen abzuschließen. Weitere Eindrücke aus der Welt des Rollenspiels erhaltet ihr in der Bilderstrecke.