"Challenge Accepted": Nintendo macht bei Melkwettbewerb mit

Die Betreiber eines Farm-Museums haben Nintendo of America zu einem Melkwettbewerb herausgefordert. Es geht darum herauszufinden, inwiefern ein Minispiel in 1-2-Switch nahe genug an der Realität ist.

Das Billings Farm & Museum of Woodstock um US-Bundesstaat Vermont hat Nintendo herausgefordert. Das Museum ist ein Freiluft-Museum, das die Lebensart der Menschen vor hunderten Jahren darstellt.

Die Museumsbetreiber halten sich auch Kühe und melken diese mehrmals täglich. In einer Reaktion auf Nintendos Melkspiel in 1-2-Switch haben sie dem Unternehmen vorgeworfen, dass sie die "Herausforderung des Melkens", der sie sich täglich stellen müssen, im Spiel vermissen. Das Minispiele würde diese auszehrende Tätigkeit "versoften". Damit verbunden ist eine Einladung.

Nintendo solle doch vor Ort einmal echte Kühe melken. Die Museumsbetreiber glauben nämlich, dass die Repräsentanten des Unternehmens ziemlich abstinken werden, wenn sie in die harte Realität des Melkens abtauchen.

Eine Zusammenfassung dieser Ereignisse über das englischsprachige Forum NeoGaf zeigt, dass Nintendo sich nicht drückt und über Facebook die Herausforderung annimmt.

Nach Informationen des Magazins Polygon findet dieser epische Melk-Wettbewerb noch in dieser Woche statt.

1-2-Switch bietet euch mehrere Minispiele, wie Melken oder auch ein Schießwettbewerb. Alles dient dazu, die Controller, die Joy-Cons der Switch auszureizen und besser kennenzulernen.

Ideal, um die Controller der Switch kennenzulernen oder auch für den Einsatz auf einer Party. 1-2-Switch bietet Minispiele, die für reichlich Spaß sorgen dürften. Das Melken in der Spielesammlung sorgt sicher für Lacher und Bekenntnisse.