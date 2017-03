Mit der originalen PlayStation 4, der PlayStation 4 Slim, welche die originale Version ersetzt, und der PlayStation 4 Pro gibt es bereits drei Modelle der aktuellen Sony-Konsole. Laut einem Bericht des Magazins Digitimes soll noch in diesem Jahr eine vierte Revision folgen.

In dem Artikel, in dem es eigentlich um eine Prognose zu den Verkaufszahlen der Nintendo Switch geht, heißt es in einem beiläufig eingeworfenen Satz wie folgt: "Es wird erwartet, dass Sony eine schlankere Version der PlayStation 4 veröffentlicht." Weitere Details folgen zu dieser Aussage nicht. Mutmaßlich beruft sich die Webseite hier auf taiwanesische Quellen.

Welches Modell schlanker werden soll, ist demnach unklar. Insgesamt erscheint das Gerücht ziemlich fragwürdig, da Sony bekanntermaßen erst im vergangenen Jahr zwei neue "PlayStation 4"-Modelle veröffentlicht hat. Dabei handelt es sich um die bereits erwähnte Slim-Variante der normalen PlayStation 4, die im Vergleich zum Originalmodell schon deutlich schlanker ausfällt.

Auf der anderen Seite steht die PlayStation 4 Pro, die zwar deutlich robuster ausfällt, dafür aber umso leistungsstärker ist. Es wäre möglich, dass Sony an einer schlanken Version arbeitet, allerdings erscheint der Zeitpunkt fraglich. Schließlich ist die PlayStation 4 Pro in ihrer jetzigen Variante erst seit wenigen Monaten auf dem Markt. In diesem Jahr eine neue Version nachzuschieben, dürfte bei manchen Käufern für gemischte Gefühle sorgen.

Eventuell will Sony aber auch Konkurrent Microsoft in die Parade fahren. Der US-Konzern plant dieses Jahr seine Hochleistungskonsole Project Scorpio auf den Markt zu bringen. Der Kampf der beiden 4K-Konsolen wird auf jeden Fall nicht einfach, wie der Blickpunkt "PS4 Pro und 4K: Das holen Spiele wirklich aus der Hardware heraus" andeutet.

1 von 18 PlayStation 4 Pro oder Xbox One S?

Die Qual der Wahl hat derjenige, der einen 4K-Fernseher besitzt: Lieber eine PlayStation 4 Pro oder doch eine Xbox One S? In unserer Bilderstrecken vergleichen wir die beiden unterschiedlichen Konsolen miteinander.