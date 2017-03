Das mittelalterliche Schlachtengetümmel Chivalry - Medieval Warfare ist kostenlos auf Steam verfügbar. Ihr habt noch wenige Stunden Zeit, euch das Spiel für PC zu sichern.

In der vergangenen Nacht hat Entwickler Torn Banner Studios per Twitter mitgeteilt, dass das Spiel für einen Tag kostenfrei auf Steam zur Verfügung steht. Euch verbleiben also noch wenige Stunden, um euch das Spiel gratis zu sichern.

Chivalry is free today on Steam - own it forever!

Get 10% off pre-orders of @Miragegame if you own Chivalry. https://t.co/iURguK8kgl 27. März 2017

Wer sich das Spiel bereits gekauft hat, kann sich während des Aktionszeitraums das neue Spiel des Entwicklerstudios, nämlich Mirage - Arcane Warfare mit zehn Prozent Rabatt vorbestellen.

In Chivalry - Medieval Warfare schlüpft ihr in die Rolle eines Ritters und übersteht Belagerungen oder greift besetzte Burgen an. Ihr erlebt das blutige Spielgeschehen aus der Egoperspektive. Damit ihr den Überblick im Spiel behaltet, könnt ihr in die Kurztipps zu Chivalry- Medieval Warfare schauen.

