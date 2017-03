Steam-Angebot: 29 Spiele für 1 Dollar abstauben

Steam hat mal wieder ein unschlagbares Angebot in petto. Ihr könnt euch 29 Spiele für 1 Dollar, umgerechnet 1,09 Euro sichern. Doch das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Die 29 Spiele stammen aus der Indie-Sparte. Das heißt, nur die Wenigsten dürften die Namen der Spiele kennen. Doch vielleicht erlangen die Inhalte bald Ruhm und tauchen in einer neuen Auflistung, wie "10 berühmte Indie-Spiele für PC - Slender, FTL - Faster Than Light und World of Goo" auf.

Doch neben diesem an sich schon formidablen Angebot, gibt es für 21 Spiele auch noch Steam Trading Cards, eine weitere Währung auf Steam, mit oben drauf.

Und diese Spiele stehen ab sofort für zwei Wochen im Rahmen des "Dollar Uber Bundle" zur Verfügung:

Desolate Wastes - Vendor Chronicles

State of Anarchy

Project Starship

Fall of Civilization

City of Chains

Atonement 2 - Ruptured by Despair

Dungeon of Zolthan

Elements II - Hearts of Light

Broken Dreams

Reset 1-1

Atonement - Scourge of Time

Incitement 3

Data Hacker - Corruption

Data Hacker - Initiation

Outrage

Purgatory

Data Hacker - Reboot

Radical Spectrum - Volume 1

Elements - Soul of Fire

The Dreamlord

PulseCharge

Insincere

Dead6hot

Invasion - Brain Craving

Hero Quest - Tower Conflict

Rabiez - Epidemic

Guardians of Victoria

AI - Rampage

So Many Cubes

Die Spiele könnt ihr über den Händler Bundle Stars auf Steam erwerben. Lasst euch diese Chance nicht entgehen!

1 von 20 10 packende Indie-Spiele aus 10 unterschiedlichen Euro-Ländern

Indie-Spiele entstehen in der Regel durch kleine, kreative Teams. Doch qualitativ stehen sie meist den "Großen" der Branche kaum etwas nach, vor allem was Spielmechaniken anbelangt. Grafikkracher könnt ihr in den meisten Fällen nicht erwarten. Kreativität und Spielbarkeit gehen jedoch ohnehin vor.