Destiny 2: Teaser-Trailer veröffentlicht

Für Destiny 2 von Hersteller Activision wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der auch auf die offizielle Enthüllung des Weltraum-Rollenspiels hinweist. Am 30. März um 19 Uhr soll es soweit sein.

Wie vorab bekannt wurde, erscheint Destiny 2 voraussichtlich bereits im Herbst. Zumindest wenn man dem kürzlich entdeckten Poster glauben schenkt, könnte das Online-Rollenspiel schon am 8. September dieses Jahres erscheinen. Passend dazu hat Activision einen Teaser-Trailer veröffentlicht, in dem Klassenexperte der Jäger Cayde-6 das Wort in einer Bar ergreift und eine kleine, aber durchaus witzige Geschichte erzählt.

Wie Eric Hirshberg, Geschäftsführer bei Activision verspricht, soll die Fortsetzung des Online-Rollenspiels eine „kinoreife Geschichte“ und „erinnerungswürdige Charaktere“ bieten. Weitere Details könntet ihr schon am 30. März gegen 19 Uhr erfahren, wie am Ende des Videos zu sehen ist. Dann soll nämlich der offizelle Enthüllungs-Trailer zu Destiny 2 veröffentlicht werden.

Doch auch für Destiny soll es in diesem Jahr noch neue Zusatzinhalte für hungrige Fans geben. Zwar wurden noch keine Details zu den geplanten Zusatzinhalten verraten, jedoch spekulieren die Spieler, ob es sich dabei nicht eher um Events als um aufwendige und große Erweiterungspakete handeln könnte.

Wollt ihr euch auch in das Weltraum-Abenteuer stürzen, werft doch einen Blick auf den Test: "Destiny - Dieser Test verrät euch die ganze Wahrheit".

1 von 203 Destiny - das neue Bungie-Spiel im Überblick

Welche Abenteuer ihr bestehen müsst und welche Charaktere ihr in Destiny zu Gesicht bekommt, erfahrt ihr in der Bilderstrecke. Im Gegensatz zum ersten Ableger soll Destiny 2 übrigens nicht nur für PS4 und Xbox One, sondern auch für PC erscheinen.