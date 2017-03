Zelda - Breath of the Wild: Spieler gleitet über 20 Minuten in der Luft

Von oben sich ganz langsam gen Boden fallen lassen: Mit dem Gleiter in The Legend of Zelda - Breath of the Wild absolut kein Problem. Dem Youtube-Nutzer Yukinosan ist das aber zu unspannend, weshalb er sich stattdessen für einen 22-minütigen Flug über Hyrule ohne ein einziges Mal den Boden zu berühren entscheidet.

(Quelle: Youtube, Yukinosan)

Exakt 7.615,8 Meter bringt Yukinosan mithilfe des Gleiters hinter sich und schafft es, vom Nordwesten komplett in den Südosten zu fliegen. Hilfreich sind dabei zwei Gegenstände: Explosionspfeile, die für einen Aufwind nach ihrem Aufprall sorgen, und Ausdauertränke, damit Link in der Luft nicht die Kraft verliert. Ebenfalls ganz wichtig sind zahlreiche Ersatzbögen, da die meisten schon nach wenigen Explosionspfeilen zerbrechen.

Die Belohnung für den irren Flug? 100 Rubine. Die bekommt übrigens jeder, der die Herausforderung "Fliege soweit wie möglich mit dem Gleiter" abschließt. Dafür müssen es nicht zwingend über 7.000 Meter sein, aber beeindruckend ist es allemal.

Ob langer Flug mit dem Gleiter oder improvisiertes Luftschiff: Die Welt von The Legend of Zelda - Breath of the Wild lädt zu zahlreichen Experimenten ein. Wusstet ihr beispielsweise, dass sich die Hühner des Dorfes Kakariko für Bosskämpfe missbrauchen lassen?

